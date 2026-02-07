Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Bộ Chính trị đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước.

Chiều 7-2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề 9 “Đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng, lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn truyền đạt chuyên đề tại hội nghị, chiều 7-2. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo đồng chí Đoàn Minh Huấn, việc tổng kết 100 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng là “đại tổng kết” với quy mô chưa từng có, mang tầm chiến lược quốc gia. Trọng tâm là hoạt động tư tưởng, lý luận của Đảng để làm sâu sắc những thành tựu vĩ đại mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được, từ thời thành lập Đảng đến Cách mạng tháng Tám, từ các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm đến công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, một chặng đường vẻ vang tạo nên thời đại Hồ Chí Minh trong lịch sử dân tộc.

Tổng kết còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc xác định 3 định hướng Đảng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tới (2030 - 2130). Thông qua tổng kết một cách khoa học, toàn diện và ở tầm tư duy thế kỷ, Đảng sẽ rút ra được những bài học lớn, mang tính quy luật, làm rõ những nguyên tắc cần kiên định và những yếu tố phải tiếp tục đổi mới, chuẩn hóa hệ tri thức chiến lược, giúp Đảng định hình một tầm nhìn xuyên thế kỷ về vị thế, vai trò và khát vọng phát triển Việt Nam; hoạch định các chiến lược lớn, các đường lối, chủ trương xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Về tổng kết 40 năm thực hiện "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội” (1991 - 2031), trọng tâm là về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; tiếp tục hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, chuẩn bị cho việc xây dựng Cương lĩnh xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Một trong nội dung tổng kết sẽ dự báo bối cảnh đến năm 2045, tầm nhìn đến cuối thế kỷ XXI; làm rõ những chuyển biến lớn của bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước; nhận diện kịp thời thời cơ, thách thức và các xu hướng chi phối sự phát triển đất nước; hoàn thiện nhận thức về thời đại mới; trên cơ sở đó bổ sung, phát triển nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam...

Về tổ chức thực hiện, đồng chí Đoàn Minh Huấn thông báo, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội do đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng ban.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị ngày 7-2. Ảnh: QUANG PHÚC

8 Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo gồm: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Phó Trưởng Ban Thường trực), Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư: Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Các Ủy viên khác là Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng; Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà.

Thường trực Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm (Trưởng Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo) và các đồng chí Trần Cẩm Tú (Phó Trưởng Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo), Trịnh Văn Quyết, Đoàn Minh Huấn, Nguyễn Xuân Thắng, Lê Minh Trí, Phạm Gia Túc, Trần Sỹ Thanh, Nguyễn Thanh Nghị.

Những nội dung tổng kết sẽ được báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV trình Đại hội XV của Đảng. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; giúp việc Ban Chỉ đạo có Tổ biên tập do Ban Chỉ đạo quyết định thành lập.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để phục vụ công tác.

PHAN THẢO