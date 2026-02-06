Báo Sài Gòn Giải Phóng xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết và Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ban Chấp hành khóa XIV ra mắt Đại hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Văn phòng Trung ương Đảng vừa công bố toàn văn Nghị quyết và Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết và Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Mời bạn đọc xem Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng TẠI ĐÂY

>> Xem Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng TẠI ĐÂY

>> Xem Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng TẠI ĐÂY

>> Xem Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam TẠI ĐÂY

>> Xem Phụ lục 4 về đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 TẠI ĐÂY

>> Xem Phụ lục 5 về Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV TẠI ĐÂY