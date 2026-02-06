Công tác chuẩn bị bầu cử của TPHCM được triển khai toàn diện, bài bản

Đây là nhận định của đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia khi tham gia đoàn giám sát tại TPHCM.

Ngày 6-2, Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại TPHCM. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm trưởng đoàn.

TPHCM có hơn 10 triệu cử tri

Báo cáo với đoàn giám sát, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM cho biết, TPHCM là đô thị đặc biệt, có quy mô dân số hơn 14 triệu người, với hơn 10 triệu cử tri. Quy mô lớn, địa bàn rộng, dân cư đông và cơ cấu đa dạng đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác tổ chức bầu cử, cả về tiến độ, chất lượng, an toàn và tính chính xác.

Theo đồng chí, các nhiệm vụ trọng tâm như kiện toàn tổ chức bộ máy phụ trách bầu cử, xây dựng kế hoạch triển khai, công tác tuyên truyền, rà soát lập danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội... được thực hiện đồng bộ, bám sát tiến độ chung.

Thông tin thêm về quá trình triển khai, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TPHCM cho biết công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn được quán triệt và thực hiện theo đúng chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, triển khai kế hoạch và tổ chức các hội nghị hiệp thương đều bảo đảm đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi giám sát

Liên quan đến việc tổ chức bầu cử sớm, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cho biết do đặc thù nhiệm vụ của các lực lượng làm việc trên biển thuộc địa bàn TPHCM, việc tổ chức bầu cử cần thực hiện sớm hơn khoảng 17 ngày so với ngày bầu cử chung. Do đó, Ủy ban bầu cử TPHCM kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, hỗ trợ công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 vào ngày 14-2, nhằm bảo đảm thời gian cho ứng cử viên thực hiện vận động bầu cử, niêm yết danh sách và triển khai các bước theo quy định của pháp luật.

Kỳ bầu cử đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự khẩn trương của TPHCM trong công tác chuẩn bị bầu cử. Theo đồng chí, đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị trên địa bàn thành phố đã được triển khai toàn diện, bài bản, đúng quy định và bảo đảm tiến độ, đạt nhiều kết quả quan trọng; việc quán triệt và thực hiện các chỉ đạo của Trung ương được tiến hành nghiêm túc, các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai hoàn thành đúng thời hạn.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử, công tác thông tin tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, cũng như việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an ninh trật tự và kinh phí phục vụ bầu cử.

Đoàn giám sát đề nghị Ban Chỉ đạo bầu cử Thành ủy và Ủy ban bầu cử TPHCM tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; theo dõi sát từng mốc thời gian, từng nhiệm vụ cụ thể.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh kết luận buổi làm việc

Nhấn mạnh đây là kỳ bầu cử đầu tiên đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ từ khâu lập danh sách cử tri đến hồ sơ ứng cử, đồng chí Nguyễn Thị Thanh đề nghị TPHCM chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương và địa phương để bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, an toàn, tránh xảy ra sự cố vào thời điểm then chốt.

Bên cạnh đó, TPHCM cần chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử, nhất là tại các khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, khu tái định cư và địa bàn sông nước; kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử theo đúng quy định pháp luật, không để các đối tượng lợi dụng dân chủ, lợi dụng bầu cử gây mất ổn định.

Trước đó, đoàn giám sát, kiểm tra đã khảo sát thực tế khu vực bỏ phiếu số 22, xã Tân Nhựt, TPHCM. Tại đây, đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát, kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri và các điều kiện phục vụ bầu cử theo quy định. Đoàn công tác ghi nhận đến thời điểm hiện nay, Ủy ban bầu cử xã Tân Nhựt đã hoàn thành việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ của người ứng cử theo đúng quy định. Đoàn giám sát, kiểm tra đã khảo sát thực tế khu vực bỏ phiếu số 22, xã Tân Nhựt Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Xã Tân Nhựt đang tiếp tục rà soát các khâu chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm. Đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát, kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri và các điều kiện phục vụ bầu cử theo quy định

