Phát huy nội lực, tự lực, tiến tới tự chủ chiến lược

Chiều 7-2, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục buổi làm việc.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề tại hội nghị, chiều 7-2. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày chuyên đề 6 "Tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đại hội XIV".

Nội dung giới thiệu gồm 2 phần: tình hình thế giới, khu vực, trong nước tác động đến quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; những tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Chuyên đề được giới thiệu, kết hợp sử dụng hình ảnh minh họa.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, trên cơ sở tổng kết sâu sắc thực tiễn, đánh giá khách quan xu thế thời đại, tình hình thế giới, khu vực và trong nước, Đại hội XIV của Đảng xác định những chủ trương chiến lược có tính đột phá, mở đường, khẳng định quyết tâm, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong kỷ nguyên vươn mình, xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng, trong đó lĩnh vực quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển mới.

Các đại biểu dự hội nghị, chiều 7-2. Ảnh: QUANG PHÚC

Chuyên đề đã nêu rõ tình hình thế giới, khu vực, tình hình trong nước tác động đến quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Chuyên đề cũng nhấn mạnh đến tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đại hội XIV của Đảng; về mục tiêu quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; về nhiệm vụ quốc phòng; về xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; về xây dựng công nghiệp quốc phòng; về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.

Trong đó, Đại hội XIV xác định: tăng cường tiềm lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia; nâng cao khả năng huy động đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống quốc phòng. Tiềm lực quốc phòng là khả năng về nhân lực, vật lực, tài chính, tinh thần ở trong nước và ngoài nước có thể huy động được để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Xây dựng tiềm lực quốc phòng cần xây dựng đồng bộ, thống nhất các tiềm lực: tiềm lực chính trị, tiềm lực kinh tế, văn hóa, xã hội; tiềm lực khoa học - công nghệ; tiềm lực quân sự; phải bắt đầu từ xây dựng thế trận quân sự, dựa vào nhân dân, xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, lấy xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc là then chốt.

Hội nghị chiều 7-2. Ảnh: QUANG PHÚC

Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thực hiện chức năng là đội quân chiến đấu, Quân đội nhân dân được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tổ chức tinh, gọn, mạnh có cơ cấu đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần, lực lượng; giữa lực lượng thường trực và dự bị động viên; sắp xếp tổ chức quân sự địa phương đồng bộ với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; đang triển khai thành lập 3 trường thiếu sinh quân tại 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Về xây dựng công nghiệp quốc phòng, Đại hội XIV xác định đẩy mạnh đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại. Cùng với tiếp tục khẳng định tính lưỡng dụng, hiện đại trong Văn kiện Đại hội XIII, Đại hội XIV bổ sung thêm các thành tố “tự chủ, tự lực, tự cường, hiện đại” trong phát triển công nghiệp quốc phòng nhằm phát huy nội lực, tự lực, tiến tới tự chủ chiến lược trong suốt quá trình từ nghiên cứu đến sản xuất và phát triển; không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm chất lượng ngày càng cao.

Cùng với đó, làm chủ một số công nghệ nền, công nghệ lõi; nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công nhiều chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao. Sản phẩm công nghiệp quốc phòng ngày càng đa dạng, lưỡng dụng, bảo đảm chất lượng, đóng góp tích cực vào tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, những tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng là những chủ trương lớn, đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược; là kết quả của việc tổng kết sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng về củng cố, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; là kế thừa, phát triển truyền thống và kinh nghiệm đánh giặc, giữ nước của dân tộc.

Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện thắng lợi những chủ trương, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; là kế sách giữ nước từ sớm, từ xa; từ khi nước chưa nguy; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trước đó, cuối buổi sáng, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam truyền đạt chuyên đề 5 "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới". Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: QUANG PHÚC Đồng chí nêu rõ, Đại hội XIV của Đảng trên cơ sở đánh giá sâu sắc thành tựu của đất nước qua 40 năm đổi mới, nhất là thành tựu nhiệm kỳ XIII của Đảng, Đảng ta tiếp tục khẳng định rõ vai trò, sức mạnh của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và đề ra những chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ để tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phục vụ mục tiêu phát triển, xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

PHAN THẢO