Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Cán bộ thời kỳ mới phải có tầm nhìn chiến lược, có năng lực quản trị hiện đại, có bản lĩnh đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chỉ khi mỗi cán bộ thực sự là “hạt nhân hành động”, Nghị quyết mới đi vào cuộc sống.

Sáng 7-2, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng diễn ra theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội kết nối trực tuyến tới trên 31.000 điểm cầu các ban, bộ ngành, địa phương, xã, phường, đặc khu, cơ quan, với hơn 1,9 triệu đại biểu tham dự.

Mở đầu hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương truyền đạt chuyên đề 1: "Một số vấn đề mới, cốt lõi và kinh nghiệm 40 năm đổi mới trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng".

Chuyên đề đã phân tích, làm rõ cơ sở khoa học, thực tiễn, những đặc điểm, mối quan hệ tác động qua lại, ý nghĩa của các vấn đề mới, cốt lõi, với mong muốn gợi mở để hiểu sâu hơn, thấu đáo hơn cách tư duy mới, nội dung, yêu cầu, phương pháp mới mà Đại hội XIV đặt ra và bắt tay ngay vào tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội.

Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đây không chỉ là một kỳ đại hội tổng kết nhiệm kỳ hay xác định mục tiêu 5 năm, mà là đại hội định hình tư duy phát triển, xác lập mô hình tăng trưởng mới và kiến tạo nền tảng thể chế cho cả một chặng đường dài của dân tộc đến giữa thế kỷ XXI. Đại hội XIV thực sự là đại hội của bước ngoặt phát triển, của tầm nhìn chiến lược và của khát vọng vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Đây là đại hội của bước chuyển giai đoạn phát triển khi nhìn lại chặng đường gần 40 năm đổi mới. Đại hội XIV đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn “bứt phá phát triển”. “Bứt phá” ở đây không chỉ là tăng trưởng nhanh hơn về số lượng, mà là chuyển đổi căn bản về chất lượng phát triển, thể hiện ở những yêu cầu: đổi mới mô hình phát triển; thay đổi động lực tăng trưởng; nâng cao năng lực quản trị quốc gia; tạo thế và lực mới cho đất nước.

Đó là bước chuyển: từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu; từ dựa vào tài nguyên, lao động giá rẻ sang dựa vào tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; từ “theo kịp” sang “vươn lên cạnh tranh”; từ “ổn định để phát triển” sang tư duy biện chứng “phát triển để ổn định, ổn định để phát triển bền vững và cải thiện đời sống nhân dân”. Có thể nói, Đại hội XIV mở ra một tầm mức phát triển mới của đất nước - tầm mức phát triển dựa trên động lực nội sinh và năng lực sáng tạo của dân tộc.

Đại hội xác lập rõ các mục tiêu chiến lược: Đến năm 2030, nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những mục tiêu ấy không chỉ là những chỉ tiêu kinh tế thuần túy, mà là sự kết tinh của khát vọng phát triển dân tộc, là lời cam kết chính trị của Đảng trước nhân dân và trước lịch sử.

Điều quan trọng hơn là để hiện thực hóa các mục tiêu ấy, đại hội không dừng ở mong muốn hay khẩu hiệu, mà đồng thời thiết kế hệ giải pháp đồng bộ: tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển; đột phá khoa học - công nghệ; phát triển kinh tế tư nhân; nâng tầm giáo dục và nguồn nhân lực; khơi dậy sức mạnh văn hóa - con người; mở rộng không gian đối ngoại và tự chủ chiến lược. Chính sự gắn kết giữa tầm nhìn - mục tiêu - giải pháp - tổ chức thực hiện đã tạo nên chiều sâu chiến lược và tính khả thi cho đường lối phát triển.

Đồng chí khái quát một số thành công cơ bản của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và nêu rõ, việc tích hợp văn kiện đại hội chính là tích hợp tư duy, tích hợp nhận thức và tích hợp hành động, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới. Đây không chỉ là đổi mới kỹ thuật biên soạn, mà là đổi mới phương thức lãnh đạo bằng văn kiện - từ “định hướng” sang “hành động”, từ “nói đúng” sang “làm được”.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết cũng nhấn mạnh đến vấn đề chuyển từ “nghị quyết định hướng” sang “nghị quyết hành động”. Lần đầu tiên, ngay trước và trong quá trình chuẩn bị đại hội, Đảng ta đã đề ra một loạt quyết sách chiến lược về những lĩnh vực quan trọng có ý nghĩa to lớn đối với đất nước. Đó là một cách tiếp cận mới về phương pháp lãnh đạo của Đảng với tinh thần quyết liệt, khẩn trương - cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng đồng thời với quá trình hoạch định đường lối.

Cũng là lần đầu tiên, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết được gắn trực tiếp vào Báo cáo chính trị trình đại hội. Điều đó thể hiện tinh thần rất mới: nói đi đôi với làm, mục tiêu gắn với giải pháp, giải pháp gắn với trách nhiệm, trách nhiệm gắn với thời hạn và nguồn lực. Qua đó, khắc phục hạn chế đã tồn tại từ rất lâu: Nghị quyết đúng nhưng triển khai chậm; chủ trương rõ nhưng cụ thể hóa kéo dài. Đây chính là bước chuyển quan trọng: từ “tư duy chính sách” sang “tư duy quản trị thực thi”.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết cũng nhấn mạnh đến những vấn đề cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Trong đó có việc xác lập tư duy “tự chủ chiến lược” - định vị mới của Việt Nam trong một thế giới đầy biến động. Đây cũng là điểm rất mới.

Văn kiện cũng đã nhấn mạnh đến việc hoàn thiện thể chế phát triển, khâu đột phá chiến lược mang tính quyết định; xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát huy sức mạnh nội sinh của dân tộc: văn hóa, con người, giáo dục, đào tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, phát triển đối ngoại tương xứng tầm vóc đất nước...

Đồng chí Trịnh Văn Quyết cũng nêu rõ một số yêu cầu căn bản trong triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIV. Theo đó, yêu cầu thống nhất cao về nhận thức, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển; thể chế hóa nhanh, đầy đủ và đồng bộ, đây là khâu đột phá của tổ chức thực hiện; đổi mới phương thức tổ chức thực hiện theo tư duy quản trị hiện đại; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm phương thức hành động chủ đạo; xây dựng đội ngũ cán bộ - nhân tố quyết định của mọi quyết định.

Đồng chí nhấn mạnh, cuối cùng và quan trọng nhất vẫn là con người. Thực tiễn đã chứng minh: đường lối đúng đến đâu mà cán bộ yếu kém thì cũng không thành công; ngược lại, cán bộ tốt có thể biến chủ trương đúng đắn, hợp lý thành kỳ tích. Vì vậy, phải đặc biệt coi trọng: lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm...

Cán bộ thời kỳ mới phải có tầm nhìn chiến lược, có năng lực quản trị hiện đại, có bản lĩnh đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chỉ khi mỗi cán bộ thực sự là “hạt nhân hành động”, Nghị quyết mới đi vào cuộc sống thực sự.

PHAN THẢO