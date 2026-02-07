TPHCM: Gần 94.940 cán bộ, đảng viên dự hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Ngày 7-2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hội nghị diễn ra trong 1 ngày, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Điểm cầu trung tâm tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, kết nối tới hơn 31.000 điểm cầu trong cả nước là các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban, bộ, ngành và nhiều điểm cầu cấp cơ sở, với hơn 1,9 triệu cán bộ, đảng viên tham dự. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị 272. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại TPHCM, hội nghị trực tuyến đến 2.212 điểm cầu với 94.938 cán bộ, đảng viên tham dự. Trong đó, điểm cầu tại Trung tâm Hội nghị 272 (phường Xuân Hòa, TPHCM) có 215 đại biểu tham dự; 205 điểm cầu tại phường, xã, đặc khu, đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Thành ủy, sở, ngành, MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố...

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM và các đại biểu dự tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị 272. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị 272 (phường Xuân Hòa, TPHCM), dự hội nghị có các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương và TPHCM: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam...

Các đại biểu dự tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị 272. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo TPHCM: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM...

Các đại biểu dự tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị 272. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hội nghị tập trung quán triệt các nội dung cốt lõi, điểm mới và các đột phá trong Văn kiện Đại hội XIV, làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu triển khai Nghị quyết trong toàn hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, các cấp ủy xây dựng chương trình hành động, tổ chức thực hiện Nghị quyết đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị 272. Ảnh: VIỆT DŨNG

THU HƯỜNG