Bộ Chính trị sẽ thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng

Đồng chí Lê Minh Hưng cho biết, sẽ nghiên cứu, tổng kết thực tiễn thi hành Điều lệ Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trình bày chuyên đề tại hội nghị, sáng 7-2. Ảnh: QUANG PHÚC

Sáng 7-2 đã diễn ra Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề 3: "Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV".

Chuyên đề đã đề cập nhiều nội dung liên quan đến định hướng sửa đổi Điều lệ Đảng.

Theo đồng chí, các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nêu trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình và nguồn lực trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV với hơn 100 nhiệm vụ cụ thể về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị ngày 7-2. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong đó, đối với nhiệm vụ tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, ngoài các nhiệm vụ chung, thực hiện thường xuyên đã nêu, đồng chí Lê Minh Hưng đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, các ban đảng Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung tham mưu nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, làm rõ những vấn đề mới phát sinh; xây dựng cơ sở khoa học phục vụ cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và bổ sung, phát triển Cương lĩnh chính trị của Đảng, sửa đổi Điều lệ Đảng, sửa đổi Hiến pháp phù hợp với yêu cầu, điều kiện, bối cảnh mới, thực hiện từ nay đến năm 2030.

Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các ban đảng Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung tham mưu tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng, lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130); tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện từ nay đến năm 2030...

Về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đồng chí Lê Minh Hưng đề nghị Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban đảng Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy MTTQ tập trung đánh giá 2 năm, 5 năm việc thực hiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới, vào năm 2027 và năm 2030; đổi mới, hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông, báo chí quốc gia, 2 viện hàn lâm khoa học xã hội và khoa học công nghệ, hoàn thành trong quý 2-2026.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Về tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, đồng chí Lê Minh Hưng cho biết, trên cơ sở Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Đại hội XIV xác định sẽ bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cùng với bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Đại hội XV của Đảng vào dịp 100 năm thành lập Đảng.

Trong đó, xác định rõ quan điểm, nguyên tắc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Đó là: bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; đồng bộ với bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị và Hiến pháp; kế thừa và giữ vững các nội dung có tính nguyên tắc, bản chất của Đảng.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này, Bộ Chính trị sẽ thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành nghiên cứu, tổng kết thực tiễn thi hành Điều lệ Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các ban, cơ quan, đơn vị của Trung ương Đảng, các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương… chủ động nghiên cứu từng chương, điều của Điều lệ Đảng, đề xuất với Trung ương những nội dung trong Điều lệ Đảng cần được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong kỷ nguyên mới.

Trong đó, tập trung vào Điều 7 về việc miễn sinh hoạt đảng trong một số trường hợp đặc biệt; việc lập tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng; việc sinh hoạt định kỳ của đảng bộ cơ sở, chi bộ; việc chỉ định ủy ban kiểm tra các cấp trong trường hợp cần thiết; việc chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới trong kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; bổ sung nhiệm vụ kiểm soát tài sản, thu nhập của ủy ban kiểm tra từ cấp xã trở lên...

PHAN THẢO