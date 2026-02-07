Kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026: Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Ngày 6-2, kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra với nhiều nội dung quan trọng, tập trung quyết nghị các vấn đề cấp bách và có ý nghĩa nền tảng cho phát triển đô thị đặc biệt trong giai đoạn mới.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Các đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tháo gỡ điểm nghẽn phát triển

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trình bày các tờ trình của UBND TPHCM về nhiều nội dung quan trọng, có tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng và đời sống người dân thành phố như đầu tư hạ tầng giao thông, cơ chế tài chính - đầu tư, lĩnh vực an sinh xã hội và hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ phát triển trong giai đoạn mới.

Đáng chú ý là tờ trình đề xuất chủ trương đầu tư loạt dự án hạ tầng có tính kết nối vùng, như cầu Thủ Thiêm 4; đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu kết nối đường Vành đai 3; nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc; thống nhất để tỉnh Đồng Nai chủ trì thực hiện dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cùng với đó là danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) giai đoạn 2026-2030 và danh mục các khu đất thực hiện dự án thí điểm theo các cơ chế, chính sách đặc thù của Quốc hội.

Ở lĩnh vực xã hội, UBND TPHCM có tờ trình về việc điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế nhà nước; quy định chế độ hỗ trợ cho lực lượng tham gia chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia cùng các chính sách hỗ trợ, thăm hỏi của MTTQ các cấp…

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đánh giá cao ý nghĩa và tính cần thiết của các đề xuất được trình, biểu quyết thông qua.

Trong đó, đại biểu Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, cho rằng chính sách hỗ trợ lực lượng tham gia chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc gia có vai trò quan trọng trong thúc đẩy chuyển đổi số, tạo lập cơ sở dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”. Chính sách này sẽ giúp phục vụ hiệu quả cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.

Đảm bảo nghị quyết sớm đi vào cuộc sống

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu đã thông qua nghị quyết kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Phạm Văn Nghì, Chánh Thanh tra TPHCM; thông qua nghị quyết kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trần Văn Tuấn.

Lãnh đạo HĐND - UBND TPHCM chúc mừng các nhân sự được bầu tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chia sẻ, kỳ họp đã xem xét và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đầu tư, phát triển hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Các nghị quyết còn có ý nghĩa lâu dài, nhất là thúc đẩy các dự án hạ tầng giao thông mang tính kết nối, liên kết vùng và bảo đảm sự ổn định, thông suốt trong hoạt động của bộ máy chính quyền.

Đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh, kết quả của kỳ họp chỉ thực sự trọn vẹn khi các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Do đó, UBND thành phố, các sở, ngành và địa phương khẩn trương cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động, phân công rõ trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

Theo Chủ tịch HĐND TPHCM, nhiệm kỳ HĐND TPHCM khóa mới sẽ bắt đầu trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với những yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, quản trị đô thị và nâng cao đời sống người dân. TPHCM tiếp tục được kỳ vọng giữ vai trò đầu tàu phát triển của cả nước.

Đồng chí Võ Văn Minh tin tưởng và kỳ vọng, HĐND thành phố khóa mới sẽ phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng nghị quyết và giám sát; khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù theo các nghị quyết của Quốc hội, tạo động lực phát triển mới cho thành phố trong giai đoạn tới.

Tăng sức lan tỏa báo Đảng Tại kỳ họp, các đại biểu cũng thông qua nghị quyết quy định chính sách đặc thù về trang bị báo Đảng trên địa bàn TPHCM. Trước đó, UBND TPHCM có tờ trình nêu rõ, báo Đảng (báo giấy) là tài liệu sinh hoạt Đảng và tuyên truyền quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị; vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Đồng thời, động viên và cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực tế cho thấy, trước khi sắp xếp, TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đều có chủ trương mở rộng đối tượng trang bị báo Đảng so với các đối tượng được quy định tại Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị. Sau khi sáp nhập, Thành ủy TPHCM tiếp tục ban hành chủ trương về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thông tri 02-TT/TU, trong đó nêu rõ: Báo SGGP là tờ báo Đảng của TPHCM được Thành ủy TPHCM lựa chọn để thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại TPHCM. Việc HĐND thành phố thông qua nghị quyết này là nhằm bảo đảm tính liên tục, thống nhất của chính sách, để các đối tượng thụ hưởng không bị gián đoạn quyền lợi chính đáng. Dự kiến, tổng số đối tượng được trang bị báo Đảng theo nghị quyết là hơn 137.800 người. Trao đổi với phóng viên Báo SGGP về nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Minh Quân, Bí thư Đảng ủy phường Bình Quới, khẳng định, nghị quyết là chủ trương đúng đắn, kịp thời và có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Theo đồng chí, trong bối cảnh yêu cầu về xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng ngày càng cao, nghị quyết thể hiện rõ sự quan tâm của thành phố đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo đảm sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị. Đồng chí Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, cho rằng nghị quyết của HĐND TPHCM về trang bị báo Đảng, cụ thể là Báo SGGP là rất kịp thời và thiết thực đối với cơ sở. Phường Tân Sơn Hòa hiện có 2.467 đảng viên, trong đó theo nghị quyết có gần 1.300 đồng chí được cấp Báo SGGP. Trong bối cảnh không gian mạng tiềm ẩn nhiều thông tin sai lệch, nhiễu loạn, việc thường xuyên đọc báo Đảng góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, thống nhất nhận thức và hành động; đồng thời nâng cao “sức đề kháng” trước các quan điểm sai trái, thù địch từ cơ sở. Theo Đại biểu HĐND TPHCM Phạm Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, phụ trách khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, báo Đảng là tiếng nói chính thống, phản ánh đầy đủ, kịp thời đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của thành phố. Theo đại biểu Phạm Ngọc Hải, qua tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến đánh giá cao vai trò của báo Đảng trong việc cung cấp thông tin chính xác, minh bạch, từ những điểm sáng đến cả những hạn chế, tồn tại, giúp cán bộ, đảng viên và người dân nắm bắt tình hình một cách toàn diện. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, thông tin chính thống từ báo Đảng có sức lan tỏa lớn, góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin và thúc đẩy môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh. Do đó, việc HĐND TPHCM ban hành nghị quyết chính sách đặc thù về trang bị báo Đảng được xem là giải pháp cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm luồng thông tin chính thống được thông suốt từ thành phố đến tận cơ sở.

THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG