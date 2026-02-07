Để góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát cần nhận thức đúng, đầy đủ hơn và tập trung thực hiện đồng bộ các nội dung chủ yếu.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh truyền đạt chuyên đề tại hội nghị, chiều 7-2. Ảnh: QUANG PHÚC

Chiều 7-2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, truyền đạt chuyên đề 10 "Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV".

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã đề ra. Yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng đặt ra ở mức độ cao hơn, toàn diện hơn; nhiệm vụ giám sát việc thực hiện các nghị quyết lớn, nghị quyết mang tính đột phá của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát phải chủ động, sâu sắc, toàn diện hơn.

Các đại biểu dự hội nghị chiều 7-2. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng chí cho rằng, để góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát cần nhận thức đúng, đầy đủ hơn và tập trung thực hiện đồng bộ các nội dung chủ yếu. Trong đó, kiểm tra, giám sát là phương thức lãnh đạo chủ yếu, quan trọng để giữ vững kỷ cương, kỷ luật, cầm quyền của Đảng; là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của toàn Đảng, của mỗi cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp mà trực tiếp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy.

Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách chủ động, thường xuyên, kiên trì, quyết liệt, công khai, dân chủ, chặt chẽ. Chuyển trọng tâm sang giám sát thường xuyên để chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngăn chặn vi phạm từ khi mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn.

Đồng thời, cần triển khai giám sát việc giải quyết những vấn đề nóng mà dư luận xã hội quan tâm như tình hình triển khai các dự án, công trình trọng điểm ở tầm quốc gia và địa phương; những nội dung để phòng ngừa thất thoát, lãng phí trong công tác mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có sử dụng vốn nhà nước; giám sát việc xử lý các trường hợp sai phạm còn tồn tại trong công tác cán bộ.

Xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả, có khả năng cảnh báo sớm và phòng ngừa vi phạm ngay từ sớm, từ cơ sở, không để các hạn chế, khuyết điểm tích tụ thành vi phạm nghiêm trọng; hình thành và lan tỏa văn hóa chính trị trách nhiệm trong nội bộ Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ngay sau Đại hội XIV, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang xây dựng, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đặc biệt khẩn trương tham mưu Bộ Chính trị thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ngay trong quý 1-2026.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, đồng chí Trần Sỹ Thanh đề nghị ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu cho cấp ủy cấp mình chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Các đại biểu dự hội nghị chiều 7-2. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng nhấn mạnh, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và tạo bước tiến mới trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp. Trong đó, triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và những nhiệm vụ do cấp ủy giao, không để có “khoảng trống”, “vùng tối” mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng giữa cơ quan kiểm tra, giám sát của Đảng với các cơ quan có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng đi trước, tạo tiền đề cho kỷ luật hành chính và xử lý pháp luật.

LÂM NGUYÊN