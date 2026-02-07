Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Hội nghị tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tập trung vào những điểm mới, nội dung cốt lõi, đột phá.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV. Ảnh: QUANG PHÚC

Sáng 7-2, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng diễn ra theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội kết nối trực tuyến tới trên 31.000 điểm cầu các ban, bộ ngành, địa phương, xã, phường, đặc khu, cơ quan, với hơn 1,9 triệu đại biểu tham dự. Hội nghị được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và các nền tảng.

Hội nghị tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tập trung vào những điểm mới, những nội dung cốt lõi, đột phá. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV. Ảnh: QUANG PHÚC

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội có: Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước… Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự tại đầu cầu TPHCM.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV. Ảnh: QUANG PHÚC

Trước khi diễn ra hội nghị, các đại biểu đã tham quan triển lãm "Những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế và văn hóa Việt Nam".

Hội nghị diễn ra cả ngày 7-2, các đại biểu nghe các đồng chí lãnh đạo truyền đạt 10 chuyên đề.

Theo chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Mở đầu, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương truyền đạt chuyên đề 1: "Một số vấn đề mới, cốt lõi và kinh nghiệm 40 năm đổi mới trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng".

PHAN THẢO