Tổng Bí thư Tô Lâm: Tạo chỗ dựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Vùng 5 Hải quân làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền trên biển, tạo chỗ dựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân

Sáng 20-11, trong chuyến công tác tại tỉnh An Giang, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân (ở đặc khu Phú Quốc).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tình cảm thân ái, gửi lời thăm hỏi ân cần đến cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam nói chung, Vùng 5 Hải quân nói riêng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh hơn 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự phối hợp của các ban, bộ ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương, đặc biệt là tình cảm, sự đùm bọc của nhân dân cả nước, Quân chủng Hải quân nói chung, Vùng 5 Hải quân nói riêng đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, lập nhiều chiến công, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Trước yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Tổng Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Quân chủng Hải quân.

Đánh giá cao những kết quả mà Vùng 5 Hải quân đạt được, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương tinh thần đoàn kết, vượt khó, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư cũng ghi nhận sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân; sự phối hợp, hỗ trợ của bộ ngành Trung ương, các địa phương, nhất là tỉnh, thành phía Nam và Quân khu 9, tạo điều kiện để Vùng 5 Hải quân ngày càng lớn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân

Tổng Bí thư nhấn mạnh vùng biển Tây Nam có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với quốc phòng - an ninh. Yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho cán bộ, chiến sĩ Hải quân, nhất là Vùng 5 Hải quân hết sức nặng nề, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, vừa chủ động phát hiện, tham mưu từ sớm, từ xa, giữ vững hòa bình, ổn định trên vùng biển Tây Nam.

Tổng Bí thư đề nghị Vùng 5 Hải quân tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kiên định, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Cán bộ, chiến sĩ phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, đúng đắn các tình huống phức tạp trên biển; tham mưu cho cấp trên những giải pháp trúng, đúng, hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm trồng cây lưu niệm tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân

Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng; đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, khoa học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tổng Bí thư đề nghị Vùng 5 Hải quân tiếp tục làm chủ, khai thác hiệu quả các trang bị, khí tài hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, sáng tạo, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ chỉ huy - tác chiến; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Vùng 5 Hải quân cần tiếp tục làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền trên biển, tạo chỗ dựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển...

NAM KHÔI