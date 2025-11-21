Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil

Chiều 21-11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil tại trụ sở Trung ương Đảng, chiều 21-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định những tình cảm chân thành, sự giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau trong hoàn cảnh khó khăn và sự tin cậy chính trị cao là những tài sản vô giá và nền tảng vững chắc để hai nước hướng tới một giai đoạn hợp tác mới, tận dụng mọi tiềm năng và thế mạnh để bổ trợ lẫn nhau, phục vụ mục tiêu phát triển của mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Quang cảnh cuộc tiếp. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Séc trong thời gian qua; đồng thời khẳng định kim ngạch thương mại hai chiều ở mức 2 tỷ USD còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh cũng như quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Với nhiều mặt hàng nổi tiếng, không cạnh tranh lẫn nhau, hai bên cần tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại để nâng kim ngạch lên 5 tỷ USD trong vài năm tới, đồng thời thông qua thị trường của nhau để kết nối với thị trường châu Âu và Đông Nam Á nhằm tăng cường tự chủ chiến lược, đa dạng hóa thị trường và nguồn cung, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil bày tỏ khâm phục chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam kể từ khi giành độc lập và thống nhất đất nước; chúc mừng những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua, coi đó là hình mẫu để các nước học tập và thúc đẩy hợp tác.

Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil phát biểu tại cuộc tiếp. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Séc bày tỏ nhất trí cao với các định hướng hợp tác mà Tổng Bí thư nêu, khẳng định cá nhân ông và Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc sẽ nỗ lực phối hợp với Quốc hội Việt Nam, hỗ trợ Chính phủ và các bộ, ngành địa phương thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác cùng có lợi, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau với Việt Nam. Với tinh thần đó, Thượng viện Quốc hội Séc sẵn sàng vận động các nước thành viên Liên minh châu Âu còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Séc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, học tập, làm việc tại Séc, thúc đẩy cộng đồng đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Séc cũng như quan hệ Việt Nam - Séc nói chung.

﻿ Quang cảnh cuộc tiếp. Ảnh: QUANG PHÚC

Hai bên nhất trí sẽ đẩy nhanh việc xây dựng, thống nhất và triển khai kế hoạch hành động để triển khai nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Séc, biến những tiềm năng, thế mạnh thành những dự án hợp tác cụ thể, thực chất, hiệu quả, đáp ứng mong muốn và lợi ích của cả hai bên.

Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc đánh giá cao vai trò, đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc và khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng sinh sống, học tập và làm việc ổn định lâu dài; khẳng định ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, vì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi khu vực và trên thế giới.

TRẦN BÌNH