CH Czech mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam và TPHCM

Trưa 19-11, đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM đã hội kiến ông Miloš Vystrčil, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa (CH) Czech nhân dịp thăm và làm việc tại TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Chủ tịch Thượng viện CH Czech Miloš Vystrčil

tại buổi hội kiến.

Cảm ơn Chủ tịch Thượng viện CH Czech đã chọn TPHCM làm chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết chuyến thăm diễn ra vào thời điểm Việt Nam - CH Czech kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1970-2025). Đây là dấu mốc đặc biệt, nhắc nhớ về chặng đường hợp tác bền chặt, tin cậy và hữu nghị giữa hai dân tộc.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - CH Czech được củng cố mạnh mẽ, trong đó có việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào đầu năm nay. CH Czech hiện là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại châu Âu với kim ngạch thương mại hai chiều ở mức trên 2 tỷ USD/năm. Năm 2013, Chính phủ CH Czech đã công nhận cộng đồng người Czech gốc Việt là dân tộc thiểu số thứ 14 của quốc gia. Đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh đây chính là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị, gắn bó sâu sắc giữa hai quốc gia.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Chủ tịch Thượng viện CH Czech Miloš Vystrčil tại buổi hội kiến.

Đồng chí Nguyễn Văn Được khẳng định, TPHCM luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các đối tác đến từ CH Czech. Đánh giá cao thế mạnh của CH Czech trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo và thiết bị kỹ thuật; môi trường, xử lý chất thải; công nghệ cao; năng lượng bền vững; đào tạo nguồn nhân lực y tế, khoa học ứng dụng…, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết những thế mạnh của CH Czech đáp ứng yêu cầu của Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng, phù hợp định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Với tiềm năng, lợi thế của siêu đô thị TPHCM mới, đồng chí Nguyễn Văn Được tin tưởng hai bên sẽ có nhiều dư địa để hợp tác, phát triển. Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Đại sứ quán CH Czech tại Việt Nam tăng cường các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa, công nghệ khoa học, văn hóa… của CH Czech đến với Việt Nam cũng như TPHCM, để từ đó thúc đẩy trao đổi thương mại giữa CH Czech với Việt Nam nói chung, các địa phương CH Czech với TPHCM nói riêng…

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tặng quà lưu niệm Chủ tịch Thượng viện CH Czech Miloš Vystrčil.

﻿Miloš Vystrčil. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo và nhân dân TPHCM, Chủ tịch Thượng viện CH Czech Miloš Vystrčil đánh giá cao sự phát triển của TPHCM. Chính vì vậy, trong chuyến thăm và làm việc tại TPHCM và Việt Nam lần này, ông Miloš Vystrčil đưa theo đoàn doanh nghiệp với mong muốn dựa trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước để đạt được những thành tựu phát triển cho cả CH Czech và Việt Nam trong tương lai.

Chủ tịch Thượng viện CH Czech cho hay, nhiều thượng nghị sĩ trong đoàn đến Việt Nam và TPHCM lần này có rất nhiều kinh nghiệm quản lý địa phương ở CH Czech. Đây là cơ hội để hai bên có thể thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của hai nước, trong đó có TPHCM.

Các đại biểu tham dự buổi hội kiến.

Thống nhất với các đề nghị hợp tác của Chủ tịch UBND TPHCM trên các lĩnh vực mà CH Czech có thế mạnh, ông Miloš Vystrčil giao Đại sứ CH Czech tại Việt Nam thúc đẩy kết nối với các đối tác của Việt Nam cũng như TPHCM, qua đó tăng cường hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa hai bên trong thời gian tới. Chủ tịch Thượng viện CH Czech cũng hy vọng lãnh đạo TPHCM sẽ ủng hộ ý tưởng tái lập Tổng lãnh sự quán Czech tại TPHCM…

Sáng 19-11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng đã dự Diễn đàn Doanh nghiệp Czech - Việt Nam được tổ chức tại TPHCM.

