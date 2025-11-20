Đêm từ thiện Kocham 2025: Tiếp tục hành trình sẻ chia tại Việt Nam

Tối 20-11, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã tới dự chương trình Đêm từ thiện Kocham lần thứ 22 (năm 2025) được tổ chức tại TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, Đêm từ thiện Kocham là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là dấu ấn đẹp của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại sự kiện. Ảnh: ĐỖ VĂN

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, trong hơn hai thập niên đồng hành, Kocham và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của TPHCM cũng như các tỉnh, thành phía Nam. Đóng góp này không chỉ bằng các dự án kinh tế thương mại quy mô lớn, mà còn lan tỏa sâu rộng thông qua các hoạt động xã hội bền bỉ, và điểm sáng nổi bật là Đêm từ thiện Kocham.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cho hay, sự ủng hộ của các doanh nhân giàu lòng nhân ái đã hỗ trợ không nhỏ cho những hoàn cảnh khó khăn, giúp trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có thêm cơ hội điều trị, tiếp sức cho học sinh, sinh viên vượt khó vươn lên trong học tập, đồng hành cùng nhân dân miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. Năm 2024, chương trình vận động được gần 13 tỷ đồng, cho thấy tấm lòng hào hiệp, tinh thần sẻ chia đáng trân trọng của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và TPHCM.

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, TPHCM trân trọng sự đồng hành, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Hàn Quốc trong việc cùng chăm lo nâng cao đời sống người dân và đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố. TPHCM cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư theo tinh thần “kiến tạo, phục vụ”, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, thành công, cùng thành phố phát triển thịnh vượng.

Quyền Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM Kwon Tae Han. Ảnh: ĐỖ VĂN

Trong khi đó, nhắc đến câu tục ngữ của người Việt “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, ông Kwon Tae Han, Quyền Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM, cho rằng một đóng góp nhỏ với tấm lòng chân thành của các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ trở thành một hy vọng lớn cho những hoàn cảnh khó khăn, cũng như trở thành hạt giống của niềm tin cho cộng đồng hai nước Hàn Quốc và Việt Nam.

Chủ tịch Kocham Kim Nyoun Ho chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: ĐỖ VĂN

Ông Kim Nyoun Ho, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam (Kocham), đã gửi lời cảm ơn đến các doanh nghiệp, nhà tài trợ, thành viên đã cùng đồng hành với Kocham trong suốt 22 năm qua, kể cả khi hành trình sẻ chia này có những thời điểm gặp khó khăn.

Trong Đêm từ thiện Kocham lần thứ 22 (năm 2025), tổng số tiền và hiện vật vận động được là 31,4 tỷ đồng. Ngay tại chương trình, Kocham đã trao 2,250 tỷ đồng đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và tỉnh Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh; Hội Người cao tuổi Hàn Quốc tại Việt Nam và hỗ trợ bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Số tiền còn lại sẽ được phân bổ để ủng hộ, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, xây nhà tình thương, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai ở miền Trung, trao học bổng cho học sinh – sinh viên vượt khó…

Đại diện các đơn vị nhận tiền ủng hộ từ Kocham. Ảnh: ĐỖ VĂN

Được thành lập vào năm 2003, với gần 1.000 doanh nghiệp thành viên, Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam (Kocham) hiện đại diện cho hơn 5.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động, đầu tư tại miền Trung và miền Nam Việt Nam. Các doanh nghiệp này hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh tế trọng điểm, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

ĐỖ VĂN