Việt Nam và Cộng hòa Séc sẽ tăng cường hợp tác trong hoạt động nghị viện

Chiều 21-11, tại Nhà Quốc hội, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón tiếp Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm và trân trọng cảm ơn Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil, đã thay mặt Chính phủ Séc trao tặng số tiền tương đương 3,5 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua.

Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil bày tỏ ấn tượng về những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, cũng như nền văn hóa và ẩm thực Việt Nam. Chủ tịch Thượng viện cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các vị lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn Quốc hội Cộng hòa Séc sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo; cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã đơn phương miễn thị thực cho công dân Séc.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân nhằm tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, làm nền tảng để thúc đẩy và mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil tiến hành hội đàm chiều 21-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao Quốc hội, các ủy ban chuyên môn, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhóm nghị sĩ nữ và nghị sĩ trẻ, nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động nghị viện; hợp tác trong việc giám sát, đôn đốc và hỗ trợ hai Chính phủ thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Hai bên đánh giá hợp tác thương mại - đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước; hoan nghênh các dự án hợp tác giữa hai nước tại Việt Nam như Nhà máy sản xuất ô tô Skoda và Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 tại tỉnh Quảng Ninh.

Hai bên nhất trí sớm xây dựng Kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Séc giai đoạn 2025-2026; làm sâu sắc hơn nữa hợp tác song phương trong các lĩnh vực; khuyến khích các hãng hàng không hai bên nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa hai nước nhằm thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác kinh tế song phương.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế như IPU, ASEP…, nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và thế giới.

Tin liên quan Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với Cộng hòa Séc

MINH DUY