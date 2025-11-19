TPHCM sẽ là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư Slovakia

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Được bày tỏ vui mừng được tiếp đón ông Robert Kalinak trong lần thứ hai thăm TPHCM (lần đầu tiên là năm 2017) và đúng dịp Việt Nam - Slovakia kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nhắc nhớ mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Slovakia từ khi còn là quốc gia Tiệp Khắc, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh quan hệ tốt đẹp này chính là vốn quý, là nền tảng để hai bên tiếp tục tăng cường phát triển trên các lĩnh vực, trong đó có kinh tế. Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, các thế mạnh của Slovakia về công nghiệp chế tạo, công nghệ cao… là các lĩnh vực mà TPHCM đang có nhu cầu phát triển. Thông báo về diện mạo mới của TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Được cho hay, định hướng trung tâm thành phố là vùng lõi, trung tâm của kinh tế tài chính, công nghệ cao; khu vực Bình Dương (trước đây) là trung tâm công nghiệp và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) sẽ phát triển kinh tế biển, logistics, rất phù hợp với thế mạnh của Slovakia.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, cơ sở để hai bên đẩy mạnh hợp tác, nhất là về kinh tế, chính là công cuộc cải cách hành chính đang được tiến hành mạnh mẽ hiện nay tại Việt Nam. Các nghị quyết như Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng việc cải tiến, cắt giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà đã được quán triệt từ trung ương đến địa phương. Nhờ đó, đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết kinh tế vĩ mô TPHCM tiếp tục tăng trưởng với quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 8,5% cho năm 2025; thu ngân sách tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM, dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 12 tới, được kỳ vọng sẽ góp phần thu hút hơn nữa nguồn lực tài chính phục vụ cho phát triển. Do đó, môi trường đầu tư của TPHCM sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Chủ tịch UBND TPHCM cam kết sẽ tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp FDI, trong đó có Slovakia, đầu tư vào TPHCM.

Đánh giá cao sự phát triển của TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung với nhiều chuyển biến rõ rệt kể từ năm 2017 đến nay, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak khẳng định Slovakia mong muốn hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, với Việt Nam và TPHCM.

Nhận thấy tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, ông Robert Kalinak cho rằng Slovakia và Việt Nam cần chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp quốc phòng, văn hóa…

Vui mừng trước việc Việt Nam trở thành tấm gương sáng về phát triển, thay đổi thể chế, ông Robert Kalinak cho rằng đây là động lực để các doanh nghiệp Slovakia tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Trong đó, TPHCM, trung tâm kinh tế lớn của cả nước, chắc chắn là điểm đến đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp Slovakia. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia chúc TPHCM ngày một phát triển trong thời gian tới đồng thời vẫn giữ được bản sắc của riêng mình.

