Kết nối hoạt động ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) vừa ban hành kế hoạch tổ chức Chương trình Gặp mặt Ngoại giao Đoàn năm 2025, với chủ đề “Văn hóa Việt Nam – Hội tụ và lan tỏa”, dự kiến diễn ra ngày 10-12 tại Hà Nội.

Nhiều hoạt động ngoại giao văn hóa được tổ chức trong năm 2025

Chương trình là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam, khẳng định vị thế đất nước, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực. Dự kiến sự kiện có sự tham gia của đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cùng nhiều đối tác và doanh nghiệp quốc tế.

Đây cũng là dịp để Bộ VH-TT-DL tổng kết kết quả nổi bật trong công tác văn hóa đối ngoại giai đoạn 2021–2025, đặc biệt trong năm 2025 – thời điểm Việt Nam kỷ niệm nhiều dấu mốc ngoại giao quan trọng và nâng cấp quan hệ với nhiều quốc gia.

Chương trình nghệ thuật trong lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ I

Một trong những điểm nhấn của chương trình là không gian trưng bày và giới thiệu các thành phố sáng tạo của Việt Nam được UNESCO công nhận, cùng với các sản phẩm thủ công, nghề truyền thống, các hoạt động văn hóa nghệ thuật có tầm ảnh hưởng quốc tế, cùng cùng các sản phẩm nghệ thuật và nghề truyền thống đạt giải quốc tế.

Chương trình còn giới thiệu ẩm thực Việt Nam, kết hợp giữa các món truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc và các món ăn mang hơi hướng Á – Âu, phù hợp với đặc điểm văn hóa, tôn giáo của các nước. Những hoạt động này không chỉ mang đến cơ hội giao lưu văn hóa, mà còn thúc đẩy sự hợp tác quốc tế trong việc phát triển các hoạt động văn hóa nghệ thuật và du lịch.

Ngoài ra, các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc do nghệ sĩ Việt Nam từng gây ấn tượng tại các sự kiện văn hóa quốc tế cũng sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam năng động, hội nhập sâu rộng và gìn giữ giá trị truyền thống.

VĨNH XUÂN