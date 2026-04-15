Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3): Chủ động các phương án, sẵn sàng đảm bảo sản xuất điện cao điểm mùa khô 2026

Trước dự báo nhu cầu phụ tải tăng cao, nhất là trong giai đoạn mùa khô năm 2026, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã và đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị, chủ động nguồn nhiên liệu, tối ưu hóa vận hành, đảm bảo các tổ máy luôn sẵn sàng đáp ứng tốt phương thức huy động của Hệ thống điện Quốc gia.

Tổng Công ty chú trọng các giải pháp đảm bảo quản lý vận hành, sản xuất điện hiệu quả

Đảm bảo cung ứng điện trong cao điểm mùa khô

Ngay từ đầu năm, EVNGENCO3 đã lập phương án và triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong cao điểm mùa khô và cả năm 2026. Tính đến hết quý I/2026, EVNGENCO3 sản xuất được 6,857 tỷ kWh điện, đạt 107,7% kế hoạch 3 tháng đầu năm của Bộ Công Thương giao. Riêng trong tháng 4, Tổng Công ty đặt mục tiêu sản lượng điện đạt 2,573 tỷ kWh.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Tổng Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo đảm bảo sản xuất điện, thường xuyên nắm bắt tình hình các tổ máy và làm việc trực tiếp với từng đơn vị thành viên. Các kịch bản vận hành chi tiết cho mùa khô đã được bàn bạc, phân tích, nhằm nhận diện sớm các tình huống bất thường, đề ra các giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả, không để ảnh hưởng đến công tác sản xuất điện.

Trong bối cảnh giá năng lượng thế giới biến động do tình hình chiến sự trên thế giới diễn biến phức tạp, Tổng Công ty đã chủ động xây dựng phương án ứng phó, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung ứng than, dầu và khí để đảm bảo nguồn nhiên liệu đầu vào ổn định, luôn duy trì lượng than tồn kho ở mức cao. Nhiều giải pháp cải tiến công nghệ như lắp đặt thiết bị giảm nhiệt độ nước làm mát đã của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 được đưa vào thử nghiệm nhằm giúp các tổ máy vận hành ổn định với công suất lớn ngay cả trong điều kiện nhiệt độ môi trường tăng cao.

Đoàn công tác EVNGENCO3 kiểm tra tình hình sản xuất điện tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân

Ngày 2-4-2026, Tổng Giám đốc EVNGENCO3 Lê Văn Danh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân để kiểm tra công tác chuẩn bị sản xuất điện mùa khô. Lãnh đạo Tổng Công ty yêu cầu đơn vị tiếp tục nâng cao kỷ luật vận hành, chủ động đảm bảo nguồn nhiên liệu than, dầu và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thiết bị nhằm duy trì độ khả dụng cao của các tổ máy, đáp ứng tốt phương thức huy động của hệ thống điện quốc gia.

Ông Lê Văn Danh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 chủ trì buổi làm việc tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương

Ngày 11-3-2026, làm việc tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương, Tổng Giám đốc Lê Văn Danh đã chỉ đạo các giải pháp đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định, hiệu quả. Trong đó, nhấn mạnh việc duy trì kỷ luật vận hành và kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật. Lãnh đạo Tổng Công ty yêu cầu đơn vị không được chủ quan trước dự báo nắng nóng gay gắt kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8, đồng thời phải đảm bảo nguồn lực dự phòng tối ưu.

EVNGENCO3 chủ động các phương án đảm bảo nguồn nhiên liệu than, khí cho các nhà máy

Ngày 20-3-2026, Vụ Dầu khí và Than, Bộ Công Thương đã có buổi làm việc tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ nhằm trao đổi, tháo gỡ các “nút thắt” liên quan đến cung cấp khí cho sản xuất điện. EVNGENCO3 đã chủ động kiến nghị các cơ chế điều hành giá nhiên liệu linh hoạt hơn để đảm bảo khả năng huy động các tổ máy khi hệ thống điện quốc gia cần huy động công suất lớn. Tiếp đó, ngày 31-3-2026, Đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long dẫn đầu đã đến thăm, động viên lực lượng vận hành tại Trung tâm Điện lực Phú Mỹ, ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, công nhân viên trong việc duy trì vận hành an toàn, ổn định các tổ máy và yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường kỷ luật vận hành, chủ động nguồn nhiên liệu, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động điện trong cao điểm mùa khô năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long tặng quà, động viên CBCNV Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Góp phần giữ vững ổn định hệ thống và an ninh năng lượng quốc gia

EVNGENCO3 cũng đã chỉ đạo Công ty EPS tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phát điện thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên theo kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa bảo dưỡng ngay sau mùa khô; đẩy nhanh tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa theo hợp đồng với Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1, Nhà máy Vedan và Nhà máy điện Nghi Sơn 2, để sớm đưa các tổ máy trở lại phát điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải của hệ thống trong mùa khô và chuẩn bị kỹ lưỡng phương án đại tu tổ máy S2 Nhà máy điện Mông Dương 1, tổ máy S1 Nhà máy điện Vĩnh Tân 2, mua sắm vật tư thay thế kịp tiến độ.

Đối với các nhà máy thủy điện do Công ty Thủy điện Buôn Kuốp quản lý, (Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp và Srêpốk 3) hiện đang vận hành phát điện và xả đảm bảo môi trường cấp nước cho hạ lưu, tuân thủ nghiêm Quy trình vận hành liên hồ chứa.

Các nhà máy thủy điện tuân thủ nghiêm Quy trình vận hành liên hồ chứa

Tại cuộc họp với đơn vị diễn ra vào ngày 10-3-2026, Lãnh đạo Tổng Công ty nhấn mạnh, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cần triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý vận hành, dự báo lượng nước về và phát điện theo phương án chào giá hiệu quả và tối ưu nguồn nước, đặc biệt là thực hiện tốt công tác điều tiết nước cho hạ du trong mùa kiệt, chủ động phối hợp với địa phương lập kế hoạch lấy nước canh tác cho hiệu quả. Đối với các tổ máy trong kế hoạch sửa chữa lớn định kỳ, cần tập trung nhân lực, vật lực đảm bảo tuyệt đối công tác ATVSLĐ, chất lượng và tiến độ công trình, sớm đưa tổ máy trở lại phát điện an toàn, hiệu quả, nâng cao hiệu suất vận hành tổ máy.

Với sự chuẩn bị chủ động và tinh thần quyết liệt từ Ban lãnh đạo Tổng Công ty đến mỗi đơn vị và mỗi CBCNV, EVNGENCO3 quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, đảm bảo sản xuất, cung ứng điện an toàn, liên tục, kinh tế, song song với bảo vệ môi trường, góp phần giữ vững ổn định hệ thống và an ninh năng lượng quốc gia.

T.THỦY