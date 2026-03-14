Tổng kiểm tra quy trình bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình
Sáng 14-3, Ủy ban bầu cử phường Ba Đình (TP Hà Nội) tổ chức rà soát và tổng kiểm tra quy trình bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2 (Trường THPT Phan Đình Phùng).
Các quy trình và các bước diễn tập bầu cử diễn ra như ngày chính thức. Thành viên tổ bầu cử và cử tri thực hiện nghi thức chào cờ. Tại khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu được mở để kiểm tra công khai theo đúng quy định.
Sau đó, hòm phiếu chính được niêm phong trước sự chứng kiến của cử tri và các thành viên tổ bầu cử. Các cử tri tìm hiểu danh sách ứng cử viên và bỏ phiếu tại khu vực hòm phiếu. Thành viên tổ bầu cử đóng dấu xác nhận đã bỏ phiếu.
>>> Một số hình ảnh buổi tổng kiểm tra, rà soát quy trình thực hiện bầu cử tạikhu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình. Ảnh: QUANG PHÚC