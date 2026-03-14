Tổng kiểm tra quy trình bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình

Sáng 14-3, Ủy ban bầu cử phường Ba Đình (TP Hà Nội) tổ chức rà soát và tổng kiểm tra quy trình bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2 (Trường THPT Phan Đình Phùng).

Các quy trình và các bước diễn tập bầu cử diễn ra như ngày chính thức. Thành viên tổ bầu cử và cử tri thực hiện nghi thức chào cờ. Tại khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu được mở để kiểm tra công khai theo đúng quy định.

Clip Diễn tập bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình sáng 14-3. Thực hiện: ĐỖ TRUNG

Sau đó, hòm phiếu chính được niêm phong trước sự chứng kiến của cử tri và các thành viên tổ bầu cử. Các cử tri tìm hiểu danh sách ứng cử viên và bỏ phiếu tại khu vực hòm phiếu. Thành viên tổ bầu cử đóng dấu xác nhận đã bỏ phiếu.

>>> Một số hình ảnh buổi tổng kiểm tra, rà soát quy trình thực hiện bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình. Ảnh: QUANG PHÚC

Khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình
Buổi tổng kiểm tra quy trình bầu cử được tiến hành trang trọng như ngày chính thức
Tại buổi tổng kiểm tra, Ủy ban bầu cử phường Ba Đình đã phổ biến các quy định liên quan tới quy trình bỏ phiếu của cử tri
Hòm phiếu được kiểm tra công khai, đảm bảo đúng quy định, đúng pháp luật
Sau đó hòm phiếu được niêm phong để các cử tri tiến hành bỏ phiếu
Các cử tri nhận phiếu bầu tại bàn
Các cử tri xem thông tin các ứng cử viên
Cử tri nghiên cứu thông tin ứng cử viên và tiến hành lựa chọn đại biểu
Cử tri tiến hành bỏ phiếu vào thùng phiếu theo quy định
Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh cảnh vệ (thứ 3 từ trái qua) tới kiểm tra công tác an ninh tại khu vực bỏ phiếu số 2, Trường THPT Phan Đình Phùng, phường Ba Đình, Hà Nội
ĐỖ TRUNG - QUANG PHÚC

