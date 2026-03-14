Đảo Trường Sa sẵn sàng cho ngày bầu cử

Sáng 14-3, khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) tổ chức tổng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày mai (15-3), khu vực bỏ phiếu số 14 sẽ tổ chức bầu cử cùng cả nước. Mặc dù cách trở về địa lý và điều kiện thời tiết khắc nghiệt, song khu vực bỏ phiếu số 14 đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm đúng quy định.

Trước đó, ngày 8-3, tại 20 khu vực bỏ phiếu trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã tổ chức bầu cử sớm, sớm hơn đất liền 1 tuần theo quy định.

Cổng vào khu vực bỏ phiếu

Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Tổ trưởng tổ bầu cử đảo Trường Sa luyện tập phần quán triệt nội quy Phòng bỏ phiếu và thể lệ bầu cử

Tuyên truyền, cổ động phục vụ bầu cử tại đảo Trường Sa

Các thùng phiếu đã được chuẩn bị đầy đủ tại khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa, đặc khu Trường Sa)

Khu vực viết phiếu bầu

Cử tri nghiên cứu danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Cử tri đảo Trường Sa xem danh sách niêm yết cử tri

Mọi công tác chuẩn bị bầu cử trên đảo Trường Sa đã hoàn tất

HIẾU GIANG