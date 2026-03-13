TPHCM: Vận hành thử nghiệm quy trình bầu cử

Theo đó, tại Tổ bầu cử số 55 (khu phố 63, phường Bình Trị Đông) vận hành thử nghiệm quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Buổi vận hành được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục của một ngày bầu cử chính thức nhằm giúp tổ bầu cử nắm vững quy trình, đồng thời kiểm tra công tác chuẩn bị của địa phương.

Từ nghi thức khai mạc, phổ biến nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử; kiểm tra và niêm phong thùng phiếu; đến việc phát phiếu và hướng dẫn cử tri bỏ phiếu đều được thực hiện đầy đủ theo quy định.

Cử tri tham gia vận hành thử nghiệm

Buổi vận hành thử nghiệm có 150 cử tri tham gia và được hướng dẫn cụ thể về các loại phiếu bầu.

Cử tri lần lượt bỏ phiếu vào ba thùng phiếu có màu khác nhau để phân biệt giữa phiếu bầu ĐBQH, ĐB HĐND TPHCM và ĐB HĐND phường, cách ghi phiếu và bỏ phiếu vào đúng thùng phiếu. Kết thúc quá trình bỏ phiếu, tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu theo đúng trình tự.

Buổi vận hành thử nghiệm có 150 cử tri tham gia

Thông qua việc tái hiện toàn bộ quy trình bầu cử, các thành viên tổ bầu cử có điều kiện thực hành, làm quen với từng bước công việc. Đồng thời rà soát công tác chuẩn bị về nhân sự, cơ sở vật chất và phương án tổ chức tại điểm bỏ phiếu.

Cử tri bỏ phiếu bầu tại buổi bầu cử thử nghiệm

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông Bùi Thanh Hoài cho biết, việc vận hành thử nghiệm giúp các tổ bầu cử làm quen với quy trình tổ chức; kiểm tra khả năng phối hợp và xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế. Qua đó, giúp địa phương kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện các khâu chuẩn bị trước ngày bầu cử chính thức vào ngày 15-3.

* Cùng ngày, Đoàn kiểm tra của Ban Bầu cử ĐBQH khóa XVI - Đơn vị số 10 do bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng Ban Công tác xã hội - Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Trưởng Ban Bầu cử làm trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường: Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa và Bình Tân.

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Bình Trị Đông

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bầu cử; việc niêm yết danh sách cử tri và danh sách những người ứng cử. Cùng với đó là việc bố trí phòng bỏ phiếu cũng như các điều kiện bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực bỏ phiếu, đặc biệt là các điểm bỏ phiếu được bố trí tại nhà dân.

Qua kiểm tra, bà Dương Thị Huyền Trâm lưu ý, các địa phương cần tiếp tục rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng từng khâu; tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác hậu cần, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất (như chỗ để xe cho cử tri, bố trí khu vực ngồi chờ trong trường hợp người dân đến đông...) và các điều kiện cần thiết khác tại các khu vực bỏ phiếu nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, an toàn.

VĂN MINH