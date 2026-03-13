Đà Nẵng: Tạm dừng xe ben, xe tải trên 7,5 tấn trong nội thành ngày bầu cử

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về việc tạm dừng hoạt động đối với một số loại xe ô tô tải trong thời gian tổ chức bầu cử, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phục vụ công tác bầu cử trên địa bàn.

Tạm dừng xe ben, xe tải trên 7,5 tấn trong nội thành ngày bầu cử

Trong ngày bầu cử 15-3 tới đây, từ 6 giờ đến 18 giờ, các loại xe ô tô tải tự đổ (xe ben) và xe tải có khối lượng chuyên chở từ 7,5 tấn trở lên sẽ tạm dừng lưu thông trên tất cả các tuyến đường nội thành.

Một số tuyến đường được phép hoạt động gồm: Hầm Hải Vân – Túy Loan, La Sơn – Túy Loan, đèo Hải Vân, Quốc lộ 1, Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ Tạ Quang Bửu đến đèo Hải Vân), quốc lộ 14B (từ đường Hồ Chí Minh đến Cảng Tiên Sa), cầu vượt Hòa Cầm và đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đề nghị Công an thành phố chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngày bầu cử; tăng cường lực lượng chốt trực, hướng dẫn phân luồng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt tại các khu vực bỏ phiếu dọc quốc lộ 14B và quốc lộ 1.

Đồng thời, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, cùng Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng được đề nghị thông báo đến các doanh nghiệp trong khu vực để chủ động phối hợp thực hiện.

Sở Xây dựng cũng sẽ gửi thông tin đến các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án xây dựng, Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Đà Nẵng và Hiệp hội Vận tải ô tô Đà Nẵng nhằm giúp các doanh nghiệp vận tải chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

XUÂN QUỲNH