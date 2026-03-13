Kiên quyết đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, lợi dụng bầu cử để chống phá Đảng, Nhà nước

Lực lượng công an kiên quyết đấu tranh phản bác mọi luận điệu sai trái, xuyên tạc, kích động, lợi dụng bầu cử để chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không để các thế lực xấu lợi dụng quá trình bầu cử để gây rối, vi phạm pháp luật.

Chiều 13-3, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin, yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử được Bộ Công an đặt ra cao nhất và cũng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn lực lượng Công an nhân dân những tháng đầu năm 2026.

Theo Người phát ngôn Bộ Công an, Tiểu ban An ninh, trật tự cuộc bầu cử đã được lập ra, do Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo, cùng sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương, với mục tiêu “bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử”.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Để bảo đảm an ninh an toàn cho cuộc bầu cử, Bộ Công an đã yêu cầu công an các đơn vị, địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự, chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở các yếu tố có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của cuộc bầu cử, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kiên quyết đấu tranh phản bác mọi luận điệu sai trái, xuyên tạc, kích động, lợi dụng bầu cử để chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không để các thế lực xấu lợi dụng quá trình bầu cử để gây rối, vi phạm pháp luật…

Cùng với đó là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) phục vụ bầu cử. Đến nay, công tác bảo đảm an ninh, an toàn trên phạm vi toàn quốc được củng cố, giữ vững, sẵn sàng cao nhất cho cuộc bầu cử.

Liên quan tới công tác tổ chức bầu cử ở các cơ sở tạm giữ, tạm giam, cơ sở cai nghiện tập trung, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, hiện nay đối với những trường hợp đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhưng không bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định đã có hiệu lực của Tòa án thì quyền bầu cử của công dân vẫn được bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử các địa phương và các cơ quan liên quan trong việc rà soát, lập danh sách cử tri đối với các trường hợp đủ điều kiện tham gia bầu cử. Quá trình tổ chức được thực hiện chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục pháp luật, vừa bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân của người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện, vừa bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tại các cơ sở.

Một trong những điểm mới trong công tác phục vụ bầu cử lần này là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu số, đặc biệt là khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VneID. Người phát ngôn Bộ Công an thông tin thêm, ngay từ tháng 10-2025, Bộ Công an đã ban hành hướng dẫn khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID trong lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri phục vụ bầu cử. Đồng thời, triển khai phần mềm quản lý cử tri được xây dựng từ nguồn dữ liệu chính thống của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thông qua hệ thống này, lực lượng công an chủ động phối hợp với các cấp, các ngành trong việc rà soát, đối chiếu, bổ sung, điều chỉnh danh sách cử tri khoa học, đồng bộ, hạn chế tối đa các sai sót như trùng lặp, thiếu thông tin hoặc bỏ sót cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử. Dữ liệu cử tri được cập nhật thường xuyên trên nền tảng dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng triển khai chức năng trên VNeID để người dân theo dõi thông tin khu vực bỏ phiếu của mình và danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

ĐỖ TRUNG