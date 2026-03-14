Ngày 13-3, Sở Y tế TPHCM cho biết, nhằm đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐB HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sở đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức trực y tế, cấp cứu, phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm lực lượng, phương tiện sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh tại các điểm bầu cử, góp phần tổ chức cuộc bầu cử an toàn, thông suốt.

Sở Y tế TPHCM giao các bệnh viện trên địa bàn thành phố rà soát, bố trí lực lượng trực, phương tiện, thuốc men, sẵn sàng tiếp nhận và điều trị các trường hợp được chuyển đến từ các điểm bầu cử. Phối hợp với UBND phường, xã, đặc khu trong việc đảm bảo công tác y tế tại các điểm bầu cử tại địa phương. UBND xã, phường, đặc khu chỉ đạo trạm y tế và các đơn vị có liên quan lập danh sách, theo dõi cử tri có vấn đề sức khỏe đặc biệt, người già yếu, khuyết tật.

Sở Y tế TPHCM cho biết đã xây dựng 2 phương án, kịch bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc sở phối hợp UBND xã, phường, đặc khu chỉ đạo các trạm y tế trên địa bàn quản lý tổ chức triển khai phương án phòng, chống dịch, bảo đảm vệ sinh, an toàn sức khỏe cho cử tri, người ứng cử và lực lượng phục vụ bầu cử; chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, phương án cấp cứu tại chỗ trong thời gian bầu cử.

* Cùng ngày, PGS-TS Lê Quang Trí, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), cho hay, bệnh viện vừa phối hợp UBND và Công an phường Hạnh Thông (TPHCM) chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, địa điểm và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác bầu cử (điểm bầu cử số 55).

Bệnh viện đã niêm yết danh sách 1.861 cử tri tham gia bầu cử tại bệnh viện; danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Bệnh viện cũng xây dựng kế hoạch và các phương án bảo đảm an ninh, an toàn trong đơn vị và khu vực tổ chức bầu cử; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực cấp cứu; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh…

THÀNH SƠN