Tổng số cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,38%

Kết thúc hoạt động bầu cử ngày 15-3, thông tin từ Hội đồng Bầu cử quốc gia tối cùng ngày cho biết, tính đến 20 giờ, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,38%.

Cử tri TPHCM bỏ phiếu bầu cử sáng 15-3. Ảnh: K.T

Tỉnh Lào Cai là địa phương hoàn thành bầu cử sớm nhất (17 giờ 45 phút) và cùng với TP Huế là 2 địa phương đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu. Đặc biệt, tỉnh Lào Cai có 173 cử tri từ 100 tuổi trở lên (31 cụ ông và 142 cụ bà; có 2 cụ cao tuổi trực tiếp đi bầu cử là cụ ông Giàng Nủ Súa 114 tuổi và cụ bà Sùng Thị Dủ 111 tuổi).

Ở hầu hết các địa phương, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 99%; không có đơn vị bầu cử nào có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử dưới 50%.

Đa số các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc, mặc dù là địa bàn khó khăn, nhưng cử tri đã rất tích cực đi bầu cử, hoàn thành sớm với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử rất cao, như: Lào Cai (100%); Lai Châu: 99,97%; Tuyên Quang: 99,96%; Điện Biên: 99,91%; Lạng Sơn và Thái Nguyên: 99,82%…

Đến thời điểm kết thúc cuộc bầu cử, các khu vực bỏ phiếu trên phạm vi cả nước duy trì tình hình ổn định, nghiêm túc, trật tự, chấp hành nghiêm quy định pháp luật về bầu cử.

Cũng theo Hội đồng Bầu cử quốc gia, các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế tiếp tục theo sát và cập nhật diễn biến cuộc bầu cử với thông điệp xuyên suốt là cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, bài bản, đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; cử tri có ý thức trách nhiệm; không khí phấn khởi.

Tính đến 19 giờ, có 6.402 tin, bài trên các báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử, chuyên trang điện tử trong nước về cuộc bầu cử.

Nhiều cơ quan truyền thông quốc tế cũng quan tâm, đưa tin về ngày bầu cử của Việt Nam như: TASS, Sputnik, RT (Nga); KPL Lao News Agency Pasaxon (Lào); The Straits Times (Singapore); Nikkei Asia (Nhật Bản); Yonhap News Agency (Hàn Quốc)…

ANH PHƯƠNG