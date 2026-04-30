Công bố thành lập 10 phường của thành phố Đồng Nai

Sáng 30-4, đồng loạt 10 phường của TP Đồng Nai trang trọng tổ chức Lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập các phường: Trảng Bom, Long Thành, Trị An, Nhơn Trạch, Tân Khai, Xuân Lộc, Tân Phú, Lộc Ninh, Dầu Giây và Đồng Phú.

Lễ công bố thành lập phường Nhơn Trạch

Theo Nghị quyết số 237/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 10 phường được thành lập trên cơ sở giữ nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã tương ứng và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 30-4-2026.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu, sau khi thành lập, các phường sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức; ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Sau khi thành lập các phường, TP Đồng Nai có 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 62 xã.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đồng Nai dự và chỉ đạo tại buổi lễ công bố thành lập phường Nhơn Trạch

Dự và chỉ đạo tại buổi lễ công bố thành lập phường Nhơn Trạch, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đồng Nai, nhấn mạnh, Nhơn Trạch là địa bàn có quy mô dân số đông, tập trung nhiều khu công nghiệp và luôn nằm trong tốp đầu đóng góp ngân sách cho thành phố.

Do đó, phường cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị, tư duy quản trị đô thị hiện đại và tác phong phục vụ chuyên nghiệp. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và thành phố tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm sớm đưa vào khai thác.

Văn nghệ chào mừng buổi lễ thành lập phường Nhơn Trạch

Rực rỡ cờ hoa ngày thành lập phường Nhơn Trạch

Trụ sở của HĐND và UBND phường Nhơn Trạch khang trang

* Dự và chỉ đạo lễ công bố thành lập phường Trị An, đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai chia sẻ, ngày 30-4-2026 là ngày đặc biệt của cả nước và của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Đồng Nai nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai dự và chỉ đạo lễ công bố thành lập phường Trị An

Phường Trị An là biểu tượng về sinh thái, với những tiềm năng phát triển dựa trên lợi thế hồ Trị An, nơi đây có đầy đủ điều kiện để phát triển kinh tế xanh.

Hồ Trị An đang được thành phố quy hoạch hướng đến phát triển đa mục tiêu, tạo ra những đô thị sinh thái, năng lượng sạch, vui chơi giải trí.

Trong thời gian tới, cán bộ, lãnh đạo phường Trị An phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công việc, đặc biệt rà soát lại quy hoạch phường dựa trên các tiêu chí chung, để khai thác hết các tiềm năng, lợi thế.

Lễ công bố thành lập phường Xuân Lộc

* tại phường Xuân Lộc, không khí của ngày lễ thành lập phường hết sức sôi nổi và trang trọng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thái Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP Đồng Nai cho rằng, việc thành lập phường Xuân Lộc không chỉ về tên gọi, danh xưng mà còn khẳng định sự chuyển mình mạnh mẽ trong tiến trình phát triển.

Thời gian tới, phường cần kiện toàn bộ máy để vận hành hiệu quả với tinh thần: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả sản phẩm”.

Rực rỡ cờ hoa đường từ quốc lộ 1 vào phường Xuân Lộc

Người dân chờ đợi giây phút công bố thành lập phường Xuân Lộc

Không khí rộn ràng trên phố phường Xuân Lộc

Diện tích và dân số của 10 phường thuộc TP Đồng Nai mới được thành lập: Phường Trảng Bom có diện tích tự nhiên hơn 68,7km², dân số hơn 95.500 người. Phường Long Thành có diện tích tự nhiên hơn 130km², dân số gần 96.000 người. Phường Trị An có diện tích tự nhiên hơn 660km², dân số hơn 51.700 người. Phường Nhơn Trạch có diện tích tự nhiên hơn 108km², dân số gần 157.000 người. Phường Tân Khai có diện tích tự nhiên gần 162km², dân số hơn 39.000 người. Phường Xuân Lộc có diện tích tự nhiên hơn 140km², dân số hơn 101.000 người. Phường Tân Phú có diện tích tự nhiên hơn 105km², dân số hơn 77.000 người. Phường Lộc Ninh có diện tích tự nhiên hơn 67,5km², dân số hơn 31.400 người. Phường Dầu Giây có diện tích tự nhiên 98,8km2, dân số hơn 70.000 người. Phường Đồng Phú có diện tích tự nhiên 138,66km² và dân số hơn 39.000 người.

PHÚ NGÂN