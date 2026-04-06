Tổng thống Hàn Quốc lấy làm tiếc về UAV xâm nhập Triều Tiên

Ngày 6-4, báo The Korea Times đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lấy làm tiếc về việc các thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập Triều Tiên hồi đầu năm nay, gọi những hành động này là “vô trách nhiệm”.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (giữa). Ảnh: Joint Press Corps

Cơ quan chức năng Hàn Quốc đã xác nhận, một nhân viên của Cơ quan Tình báo quốc gia và hai sĩ quan quân đội Hàn Quốc tại ngũ liên quan đến vụ việc trên. “Luật pháp Hàn Quốc cấm các cá nhân khiêu khích Triều Tiên. Chúng tôi lấy làm tiếc về những căng thẳng quân sự không cần thiết đã nảy sinh do hành động vô trách nhiệm và liều lĩnh của một vài cá nhân”, Tổng thống Lee Jae Myung nói.

Seoul ban đầu phủ nhận mọi vai trò chính thức trong vụ UAV xâm nhập Triều Tiên hồi tháng 1-2026 và cho rằng đây là hành động của dân thường. Tuy nhiên, một cuộc điều tra đã phát hiện các nhân viên chính phủ có liên quan.

Hồi tháng 2 vừa qua, Triều Tiên đã cảnh báo về một “phản ứng khủng khiếp” nếu phát hiện thêm UAV vượt biên từ Hàn Quốc. Bình Nhưỡng cho biết đã bắn hạ một UAV mang theo “thiết bị giám sát” vào đầu tháng 1. Các bức ảnh do truyền thông nhà nước công bố cho thấy phần xác của một thiết bị có cánh nằm rải rác trên mặt đất cùng các bộ phận màu xám và xanh, được cho là bao gồm cả camera.

Kể từ khi nhậm chức năm ngoái, Tổng thống Lee Jae Myung đã tìm cách cải thiện quan hệ với Triều Tiên, đồng thời chỉ trích chính quyền tiền nhiệm vì bị cho là đã điều UAV để rải truyền đơn ở Bình Nhưỡng.

MINH CHÂU