Tổng thống Donald Trump đưa ra cảnh báo mới nhất về eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra một cảnh báo đáng chú ý nhằm vào Iran, theo đó ông nói sẽ có hành động quân sự nghiêm trọng nếu Iran không đạt được thỏa thuận hoặc không mở lại eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kênh CNN ngày 5-4, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump nói rằng thứ Ba (ngày 7-4) sẽ là ngày Mỹ tấn công các nhà máy điện và các cây cầu ở Iran, tất cả diễn ra trong cùng một lúc. Ông Donald Trump tuyên bố: “Sẽ chưa từng có điều gì như vậy”.

Thông điệp này là tín hiệu mới nhất của Tổng thống Mỹ liên quan đến kế hoạch tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran.

Thời hạn ông Donald Trump đưa ra để Iran mở lại eo biển Hormuz đã nhiều lần thay đổi.

Ngày 4-4, Tổng thống Donald Trump cho biết, Iran chỉ còn 48 giờ để đạt được thỏa thuận về việc mở eo biển Hormuz quan trọng, nếu không sẽ phải đối mặt với "địa ngục".

Ngày 3-4, Tổng thống Trump khẳng định rằng chỉ một chút thời gian nữa, Mỹ có thể dễ dàng mở lại eo biển Hormuz. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết Mỹ có thể kiểm soát eo biển Hormuz trong thời gian ngắn sắp tới, đồng thời nhấn mạnh khả năng khai thác nguồn năng lượng tại khu vực.

Trong một bài phát biểu trước toàn quốc ngày 1-4, ông nói rằng eo biển này sẽ mở lại một cách tự nhiên khi xung đột kết thúc. Ông cũng cảnh báo quân đội Mỹ có thể tiến hành các chiến dịch mạnh mẽ nhằm vào Iran trong 2 đến 3 tuần tới.

Iran đang nắm lợi thế địa lý để kiểm soát thực địa và sử dụng eo biển Hormuz nhằm gây sức ép chiến lược. Trước khi xảy ra xung đột, tuyến đường này vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu từ vùng Vịnh. Hiện tại, Iran chỉ cho phép một số tàu từ quốc gia thân thiện đi qua, chặn hoàn toàn các phương tiện liên quan đến Mỹ, Israel và đồng minh.

Theo kênh truyền hình Al Jazeera ngày 4-4, Iran dự kiến phân loại các nước thành “thù địch”, “trung lập” và “thân thiện”, trong đó các quốc gia thù địch sẽ bị cấm đi qua eo biển Hormuz, còn các nước trung lập sẽ phải trả phí để được lưu thông.

Trong diễn biến khác liên quan, hãng thông tấn nhà nước Oman ngày 5-4 đưa tin, Oman và Iran đã tiến hành đàm phán về việc nới lỏng cho hoạt động qua lại tại eo biển Hormuz.

Theo TTXVN