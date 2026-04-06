Chuyên gia cảnh báo giá dầu có thể tăng lên 200 USD/thùng

Báo The Guardian đưa tin trong phiên giao dịch mở cửa ngày 6-4, giá dầu thô tiếp tục tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa Iran sẽ “sống trong địa ngục” nếu không mở lại eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra thời hạn chót để Iran mở lại eo biển Hormuz là ngày 7-4.

﻿Ảnh: Al Jazeera

Giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) đã tăng 1,86%, lên 113,62 USD/thùng, trong khi giá dầu thô Brent cũng tăng 1,16%, lên 110,30 USD/thùng. Trước đó, Tổng thống Mỹ đã đặt ra hạn chót là ngày 7-4 để Iran mở lại tuyến đường thủy vận chuyển dầu khí quan trọng. Lãnh đạo Nhà Trắng đe dọa sẽ tấn công các nhà máy điện và cầu cống của Iran nếu Tehran không tuân thủ.

Ông Sina Toossi, một chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Chính sách Quốc tế (Mỹ), cảnh báo Iran đã phát đi tín hiệu rằng sẽ tấn công vào các mục tiêu năng lượng trên khắp vùng Vịnh và Israel, nếu Mỹ tấn công vào hạ tầng năng lượng của Iran. “Điều này tiềm ẩn rủi ro khiến giá dầu thô toàn cầu tăng vọt lên khoảng 200 USD/thùng, có thể đẩy các quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Mỹ, vào tình trạng suy thoái, thậm chí là khủng hoảng kinh tế”, ông Toosi nói.

MINH CHÂU