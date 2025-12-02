Tổng thống Hàn Quốc đề xuất khôi phục kênh liên lạc với Triều Tiên

Ngày 2-12, phát biểu tại lễ ra mắt Hội đồng tư vấn thống nhất hòa bình nhiệm kỳ 22, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kêu gọi khôi phục các kênh liên lạc với Triều Tiên, coi đây là điểm khởi đầu cho “sự chung sống hòa bình” giữa hai nước.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu trước Hội đồng tư vấn thống nhất hòa bình, ngày 2-12. Ảnh: YONHAP

Theo Yonhap, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh thống nhất là con đường “dù mất hàng thập kỷ hay cả ngàn năm thì vẫn phải đi”, và nhiệm vụ lịch sử đặt ra cho Hàn Quốc là chấm dứt đối đầu, xây dựng quan hệ liên Triều mới dựa trên hòa bình bền vững.

Ông đề nghị hai bên trước hết nối lại các kênh đối thoại đã bị đình trệ suốt 7 năm qua. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc kêu gọi khởi động hợp tác từng bước trên các lĩnh vực có lợi ích chung toàn cầu như khí hậu, môi trường, phòng chống thiên tai và y tế công cộng. Ông khẳng định Seoul sẽ tiếp tục nỗ lực chấm dứt tình trạng chiến tranh trên bán đảo, hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa và hòa bình lâu dài.

Theo thống Lee Jae Myung, Hàn Quốc cũng sẽ đóng vai trò điều phối nhằm tạo điều kiện cho đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên. Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ triển khai các biện pháp nhằm giảm căng thẳng quân sự dọc Đường ranh giới quân sự (MDL) và ngăn ngừa va chạm ngoài ý muốn.

HUY QUỐC