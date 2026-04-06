Châu Âu siết chặt quản lý biên giới khu vực Schengen. Ảnh: ISTOCK

EES được đưa vào vận hành từ tháng 10-2025 và đã được triển khai từng bước tại các cửa khẩu biên giới. Thay vì đóng dấu hộ chiếu thủ công như trước, EES sử dụng công nghệ số để ghi nhận thông tin của hành khách không thuộc EU. Dữ liệu được thu thập bao gồm tên, số hộ chiếu, ảnh sinh trắc học khuôn mặt và dấu vân tay. Những dữ liệu này được lưu trữ trong tối đa 5 năm.

Một điểm thuận lợi là hành khách chỉ cần thực hiện đăng ký EES một lần trong lần nhập cảnh đầu tiên vào khu vực Schengen. Trong các lần di chuyển tiếp theo, hệ thống sẽ tự động nhận diện, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục.

Tuy nhiên, việc áp dụng EES đúng vào cao điểm kỳ nghỉ lễ Phục Sinh đang gây ra nhiều lo ngại. Hiệp hội các sân bay Pháp cho rằng công nghệ này vẫn chưa thực sự ổn định, đặc biệt là tại các kiosk tự đăng ký. Việc áp dụng kiểm tra 100% đối với hành khách ngoài EU được dự báo sẽ gây ra tình trạng ùn tắc tại các sân bay, nhà ga quốc tế và cảng biển ngay trong những ngày đầu triển khai.

EES sẽ là một phần của chiến lược "biên giới thông minh” của EU. Bên cạnh đó, hệ thống ETIAS – tương tự ESTA của Mỹ – cũng dự kiến được triển khai vào cuối năm nay, yêu cầu du khách từ các nước miễn visa phải đăng ký trước khi nhập cảnh.



MINH CHÂU