Thế giới

Tổng thống Mỹ tuyên bố đạt khuôn khổ thỏa thuận về Greenland

SGGPO

Ngày 21-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã hình thành khuôn khổ của một thỏa thuận trong tương lai liên quan Greenland và trên thực tế, toàn bộ khu vực Bắc cực.

Tổng thống Donald Trump trả lời phỏng vấn. Ảnh: CNBC
Tổng thống Donald Trump trả lời phỏng vấn. Ảnh: CNBC

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump nhận xét nếu được hoàn tất, đây sẽ là một giải pháp ưu việt cho Mỹ và tất cả các quốc gia NATO. Theo ông, nhờ cuộc đàm phán này, ông sẽ không áp đặt thuế trừng phạt đối với một loạt các quốc gia châu Âu, vốn dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 1-2.

Trả lời phỏng vấn CNBC chỉ vài phút sau khi đăng tuyên bố, Tổng thống Donald Trump mô tả đồng thuận hiện tại về Greenland là “khái niệm về một thỏa thuận” và hứa hẹn sẽ giải thích rõ hơn sau khi được hỏi thêm chi tiết.

Screenshot 2026-01-22 at 06.39.37.png
Tổng thống Mỹ trả lời phỏng vấn CNBC. Ảnh: CNBC

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump gợi ý rằng khuôn khổ này liên quan quyền khai thác khoáng sản cho Mỹ, cũng như hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng (Golden Dome) do Washington đề xuất.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc thảo luận bổ sung đang được tiến hành liên quan Vòm Vàng trong phạm vi Greenland. Thông tin bổ sung sẽ được công bố khi các cuộc thảo luận tiếp tục tiến triển. Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Đặc phái viên Steve Witkoff và một số lãnh đạo cấp cao khác của Mỹ, khi cần thiết, sẽ chịu trách nhiệm cho các đàm phán cụ thể.

Tin liên quan
HẠNH CHI

Từ khóa

Mỹ Tổng thống Trump thoả thuận Greenland NATO Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn