EU cảnh báo Mỹ về Greenland

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 19-1 khẳng định chủ quyền của Greenland và Vương quốc Đan Mạch phải được tôn trọng “một cách dứt khoát”, trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương đối mặt sức ép mới từ các tuyên bố và đe dọa thuế quan của Mỹ liên quan tới tương lai hòn đảo tại Bắc cực này.

Người dân Greenland biểu tình phản đối Mỹ. Ảnh: LE MONDE

Sau cuộc gặp phái đoàn lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh vấn đề Greenland là vô cùng quan trọng trong quan hệ Mỹ - Liên minh châu Âu (EU).

Về lĩnh vực thương mại, bà von der Leyen phản đối cách tiếp cận áp thuế, gọi thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương là tài sản lớn của cả nền kinh tế EU và Mỹ, đồng thời cho rằng thuế quan đi ngược lại lợi ích chung. Chủ tịch EC cảnh báo đe dọa thuế quan sẽ làm suy yếu quan hệ Đại Tây Dương và có nguy cơ dẫn đến “một vòng xoáy căng thẳng nguy hiểm”.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump tiếp tục tỏ thái độ cứng rắn. Trong thông điệp gửi tới Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, Tổng thống Mỹ tuyên bố "không còn thấy có nghĩa vụ chỉ nghĩ về hòa bình", đồng thời công khai đặt câu hỏi về quyền sở hữu của Đan Mạch đối với hòn đảo này và nhấn mạnh Mỹ cần kiểm soát hoàn toàn Greenland để bảo đảm an ninh toàn cầu.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã đe dọa áp thuế nhập khẩu 10% từ ngày 1-2, thậm chí nâng lên 25% trong những tháng tiếp theo, đối với hàng hóa từ nhiều nước châu Âu nếu các đồng minh phản đối kế hoạch của Washington.

Tại Greenland, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình tại thủ phủ Nuuk và nhiều địa phương khác, phản đối ý tưởng Mỹ “mua” hoặc kiểm soát hòn đảo. Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen tuyên bố các đe dọa thuế quan từ Mỹ không làm thay đổi lập trường của chính quyền hòn đảo tự trị này; nhấn mạnh Greenland là một xã hội dân chủ và có quyền quyết định tương lai của mình.

MINH CHÂU