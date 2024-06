Tổng thu từ du lịch trong tháng 6 đạt 289 tỷ đồng

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Bến Tre, từ ngày 10-5 đến 10-6, công tác quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh được quan tâm; việc thanh tra, kiểm tra hoạt động của các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn được tăng cường; tình hình an ninh trật tự, an toàn cho du khách... được đảm bảo tốt.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều sự kiện nhằm phục vụ người dân địa phương và thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm như: Tuần lễ văn hóa - du lịch huyện Châu Thành lần 2-2024; Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10-2024, khu vực V; Chợ quê xứ Dừa lần thứ 3-2024… Theo đó, tổng thu từ các hoạt động du lịch trong tháng 6-2024 đạt 289 tỷ đồng, tăng 19,8% so cùng kỳ; tổng khách du lịch đến Bến Tre đạt 246.000 lượt, tăng 32,7% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 36.176 lượt, tăng 10,1% so cùng kỳ.

Trong tháng 7, Bến Tre tiếp tục triển khai các nội dung trong chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TPHCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL và cụm phía Đông ĐBSCL năm 2024; tiếp tục chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội thi “Nghiệp vụ buồng tỉnh Bến Tre mở rộng 2024”; kế hoạch triển khai dự án “Phát triển du lịch cộng đồng ven biển dựa trên triết lý kinh tế vừa và đủ” tại huyện Bình Đại. Phấn đấu tổng thu từ khách du lịch ước đạt 218 tỷ đồng; khách du lịch đến Bến Tre ước đạt 175.000 lượt.

PHAN HUY