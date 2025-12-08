TP Cần Thơ chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với nhân lực chất lượng cao

Chiều 8-12, HĐND TP Cần Thơ đã khai mạc kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025) của HĐND thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 và cũng là kỳ họp thường lệ cuối nhiệm kỳ.

Quang cảnh kỳ họp HĐND TP Cần Thơ

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ nhấn mạnh: Kỳ họp lần này có nhiệm vụ hết sức quan trọng là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025 và giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời quyết nghị chủ trương, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026, cũng như của giai đoạn 2026 - 2030 một cách sát hợp, trên tinh thần thể chế hóa nghị quyết của Đảng bộ Thành phố, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu tại kỳ họp

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, TP Cần Thơ vẫn duy trì được đà tăng trưởng kinh tế tích cực. GRDP của thành phố ước cả năm tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện cả năm ước thực hiện đạt 25.877 tỷ đồng, vượt 4,54% dự toán Trung ương giao (trong đó, thu nội địa 25.061 tỷ đồng, vượt 4,70% dự toán Trung ương giao).

Song, TP Cần Thơ còn một số khó khăn, thách thức và tồn tại, hạn chế cần được tập trung khắc phục trong thời gian tới như: Phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chưa đạt yêu cầu, kỳ vọng của Trung ương; đóng góp trong GRDP của vùng và cả nước còn thấp; thu ngân sách còn khó khăn, chưa đảm bảo tính bền vững… Đặc biệt là TP Cần Thơ cần tăng tốc chỉ đạo điều hành để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025, nhất là mục tiêu tăng trưởng GRDP, tạo nền tảng cho tăng trưởng ở mức 10-10,5%/năm trở lên, bắt đầu từ năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030.

Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố xem xét, thông qua 26 báo cáo của Thường trực HĐND, UBND thành phố, các Ban của HĐND và các cơ quan tư pháp thành phố, thông qua 39 nghị quyết. Các nghị quyết ban hành xuất phát từ việc thực hiện các văn bản mới của Trung ương, đồng thời đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của thành phố khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh đề nghị các đại biểu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu kỹ, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến vào các nội dung trình tại kỳ họp lần này, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân thành phố; tiếp tục đưa TP Cần Thơ vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương Đảng, của Quốc hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết nhiệm vụ năm 2026.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ chỉ ra: Năm 2025, bên cạnh những thuận lợi kết quả đạt được, cần phải nhìn nhận thẳng thắn rằng TP Cần Thơ còn gặp phải không ít những khó khăn, hạn chế như: một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng chưa đạt mục tiêu đề ra. Tiến độ đầu tư mở rộng, đổi mới công nghệ còn chậm; một số công trình, dự án trọng điểm triển khai còn chậm tiến độ, chưa phát huy được vai trò đóng góp vào tăng trưởng chung của thành phố.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng nhấn mạnh: Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, nghiêm túc nhìn nhận, xây dựng kế hoạch, với giải pháp cụ thể khắc phục có hiệu quả những hạn chế của năm 2025; phát huy ưu điểm, tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và thành phố. Cần cụ thể hóa bằng cơ chế, chính sách và giải pháp thiết thực để phát huy kết quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, đẩy mạnh rà soát, bổ sung và điều chỉnh các loại quy hoạch theo hướng đồng bộ, khai thác tối đa tiềm năng và không gian phát triển; hoàn thiện cơ chế thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân và các nhà đầu tư chiến lược. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số, gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025) của HĐND TP Cần Thơ khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ kết thúc vào ngày 10-12.

VĨNH TƯỜNG