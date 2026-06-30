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TP Đồng Nai: Khởi công xây dựng đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh

SGGPO

Sáng 30-6, UBND TP Đồng Nai phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, kết nối trực tiếp từ quốc lộ 51 đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh

Dự án xây dựng đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh (hương lộ 2) đoạn từ quốc lộ 51 đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây có chiều dài khoảng 15,5km, được quy hoạch với lộ giới 60m và tổng vốn đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng; trong đó vốn nhà nước khoảng 1.204 tỷ đồng, phần còn lại do nhà đầu tư thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Tuyến đường được chia thành 3 đoạn đầu tư, hình thành trục giao thông hiện đại gồm đường chính mỗi bên 3 làn xe và hệ thống đường song hành hai bên, tạo năng lực thông hành lớn, kết nối trực tiếp với mạng lưới giao thông liên vùng.

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Một góc đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh

Sau khi hoàn thành, đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh sẽ trở thành một trong những trục động lực quan trọng của TP Đồng Nai, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông đối ngoại, mở rộng không gian phát triển đô thị ven sông, tăng cường kết nối với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, quốc lộ 51 và các tuyến giao thông chiến lược của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

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