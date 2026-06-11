Đồng Nai tăng vốn đầu tư cầu Cát Lái và cầu Long Hưng

Sáng 11-6, tại kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND thành phố Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031, đã thông qua các nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Cát Lái và cầu Long Hưng.

Phối cảnh ý tưởng thiết kế cầu Cát Lái. Ảnh: SXD

Theo đó, tổng mức đầu tư dự án cầu Cát Lái được điều chỉnh từ hơn 20.600 tỷ đồng lên hơn 24.000 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tăng từ hơn 2.900 tỷ đồng lên hơn 4.400 tỷ đồng.

Dự án cầu Cát Lái được chia thành 2 dự án thành phần. Dự án thành phần giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng đường kết nối phía Đồng Nai có tổng vốn hơn 9.000 tỷ đồng. Phần xây dựng cầu Cát Lái có tổng vốn gần 15.000 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo phương án tài chính, vốn nhà đầu tư tham gia dự án cầu Cát Lái gần 15.000 tỷ đồng, chiếm hơn 62% tổng mức đầu tư; vốn nhà nước hơn 9.000 tỷ đồng, chiếm gần 38%. Tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án gần 127ha, trong đó hơn 121ha thuộc địa bàn thành phố Đồng Nai và khoảng 5,2ha thuộc địa bàn TPHCM.

Phối cảnh ý tưởng thiết kế cầu Cát Lái. Ảnh: SXD

Đối với dự án cầu Long Hưng, tổng mức đầu tư được điều chỉnh từ hơn 12.400 tỷ đồng lên hơn 12.700 tỷ đồng. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tăng từ hơn 776 tỷ đồng lên hơn 1.500 tỷ đồng.

Dự án cầu Long Hưng cũng được chia thành 2 dự án thành phần. Trong đó, phần giải phóng mặt bằng và xây dựng đường kết nối phía Đồng Nai có tổng vốn gần 4.300 tỷ đồng. Phần xây dựng cầu chính và cầu dẫn hai đầu cầu có tổng vốn hơn 8.400 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức PPP.

Theo phương án tài chính của dự án cầu Long Hưng, vốn nhà đầu tư tham gia hơn 8.400 tỷ đồng, chiếm 66,34% tổng mức đầu tư; vốn nhà nước gần 4.300 tỷ đồng. Tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án trên địa bàn khoảng 66ha.

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án nhằm cập nhật phương án kiến trúc được lựa chọn, đồng thời bảo đảm kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng giao thông phía TPHCM.

PHÚ NGÂN