TP Hồ Chí Minh: Nhiều điểm đến thu hút khách dịp hè

Theo Sở Du lịch TPHCM, từ đầu năm đến nay, TPHCM đón trên 1,94 triệu lượt khách quốc tế, tăng 306% so với cùng kỳ năm 2022; khách nội địa đạt trên 16 triệu lượt, tăng 48% so với năm trước. Tổng doanh thu du lịch trên 80.000 tỷ đồng, tăng 62,7% so với cùng kỳ…

Thêm tuyến phố, lễ hội…

UBND quận 10 vừa khai trương thí điểm tuyến phố sức khỏe (đường Sư Vạn Hạnh - Dương Quang Trung) và cung cấp sản phẩm dịch vụ du lịch y tế. Ở giai đoạn 1 (từ tháng 7 đến 11-2023), quận 10 mời gọi các cơ sở y tế, dịch vụ trên tuyến đường Sư Vạn Hạnh (đoạn từ giao lộ 3 Tháng 2 - Sư Vạn Hạnh đến giao lộ Sư Vạn Hạnh - Tô Hiến Thành) tham gia các hoạt động phát triển du lịch y tế, gắn kết vui chơi, mua sắm, giải trí và cơ sở lưu trú trên địa bàn. Giai đoạn 2 (từ tháng 11-2023 trở đi), phố sức khỏe được mở rộng ra các khu vực lân cận. Du khách tham quan phố sức khỏe sẽ được trải nghiệm các sản phẩm như “Ngày tỏa nắng”, “Tỏa sáng nụ cười”, “Em là bác sĩ”, bao gồm các dịch vụ làm đẹp, chăm sóc sức khỏe răng miệng, tìm hiểu về y học cổ truyền và hiện đại…

Không giấu được vẻ ngạc nhiên khi có dịp thăm Bảo tàng Y học cổ truyền Việt Nam - Fito Museum (một trong những điểm đến thuộc tuyến phố sức khỏe), anh Nguyễn Hoàng Nguyên (26 tuổi, ngụ tại Tiền Giang) chia sẻ rằng, điểm đến khá thú vị khi tái hiện hình ảnh, mô tả rõ nét giúp người xem hình dung những hoạt động của các vị lương y xưa như khám bệnh, trị bệnh, bốc thuốc, sắc thuốc...

UBND quận 6 cũng mới ra mắt “Phố cưới hỏi - Trầu cau Chợ Lớn” dọc tuyến đường Lê Quang Sung (đoạn từ đường Ngô Nhân Tịnh đến đường Nguyễn Thị Nhỏ), với khoảng 16 quầy hàng kinh doanh. Bà Vương Thanh Liễu, Phó Chủ tịch UBND quận 6, cho hay, việc ra mắt tuyến phố nhằm làm phong phú thêm các hoạt động kinh doanh, du lịch vốn đã nhộn nhịp trên địa bàn quận; bổ sung lợi thế kinh tế của cụm trung tâm thương mại dịch vụ Bình Tây; bảo tồn những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam…

Theo các tiểu thương chuyên kinh doanh trầu cau ở đây kể lại, vào thời điểm hưng thịnh, chợ có hàng trăm sạp kinh doanh quy mô lớn, hoạt động tấp nập; dịp cao điểm cưới hỏi, giỗ chạp cuối năm, hàng ngàn lượt khách chen nhau vào chợ, các xe tải chở trầu cau nối đuôi nhau ra vào, đổ hàng dọc đường đến 2-3 giờ sáng…

Thông tin từ Sở Du lịch TPHCM, dự tính đầu tháng 8 này, TP cũng sẽ ra mắt chương trình nghệ thuật thực cảnh “Sài Gòn - Dòng sông kể chuyện” tại Bến tàu Sài Gòn (số 5 đường Nguyễn Tất Thành, quận 4). Khách tham dự được thưởng thức tiết mục “Khẩn hoang”, “Mở cõi”, “Trên bến dưới thuyền”, “Hòn ngọc viễn đông”, “Rực rỡ thành phố bên sông”.

Khai thác sản phẩm thế mạnh

Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, đánh giá, TPHCM đã và đang tích cực trong việc liên tiếp nâng cao chất lượng dịch vụ, ra mắt các sản phẩm du lịch mới để đón khách trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, TP cũng tận dụng các chính sách ưu đãi của Chính phủ như giảm thuế giá trị gia tăng, nới lỏng điều kiện visa… để gia tăng sức hút điểm đến, khuyến khích khách chi tiêu nhiều hơn. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông - Marketing TSTtourist, cho hay, ngoài các sản phẩm quen thuộc, ngành du lịch TPHCM cũng định hướng tập trung đón dòng khách chi tiêu cao (du lịch golf, MICE, du thuyền… ).

Ở thời điểm hiện tại, TPHCM đang nỗ lực phối hợp với các nhà đầu tư, chuyên gia quốc tế xây dựng các sản phẩm thực sự ấn tượng, tạo điểm nhấn để đón khách đến. Tuy vậy, ông Thái Doãn Hồng, Chủ tịch HĐQT Công ty Du lịch Công đoàn TPHCM, chỉ ra rằng, những sản phẩm mà TPHCM đang có vẫn chưa có sức “công phá lớn” để du khách thấy rằng phải quay trở lại nhiều lần. TPHCM cần có sản phẩm ấn tượng, buộc khách phải đến và show diễn thực cảnh là một sản phẩm cần quan tâm. Điển hình, tại Quảng Nam, show diễn thực cảnh “Ký ức Hội An” nổi tiếng đến mức trước dịch Covid-19 có hàng triệu lượt khách đến đây và được The Guide Awards 2019 vinh danh “Chương trình nghệ thuật thực cảnh có giá trị văn hóa, lịch sử hay nhất Việt Nam”.

Hoặc nhìn sang một số nước láng giềng, các show diễn thực cảnh ở Trung Quốc, Campuchia… đủ sức níu chân du khách, mang lại doanh thu rất lớn cho các quốc gia này. “Đường bay thẳng giữa các tỉnh thành ngày càng nhiều, khiến TPHCM đang mất dần lợi thế trung chuyển sẵn có. Do vậy TPHCM cần phải tập trung vào những sản phẩm thế mạnh như du lịch đường sông, MICE…; trong đó đầu tư vào sản phẩm chuyên biệt, ví dụ show diễn thực cảnh xứng tầm chẳng hạn để đón dòng khách trung và cao cấp”, ông Thái Doãn Hồng khuyến nghị.

Du lịch hè vẫn đang trong mùa cao điểm. Nhiều tour, tuyến mới được khởi hành đều đặn, đưa người dân TPHCM vui chơi khắp nơi, cũng như đón hàng triệu khách trong và ngoài nước đến với TP. Tuy nhiên, để dòng khách “đổ” về TPHCM nhiều hơn, chi tiêu cao hơn rất cần sự đầu tư bài bản và tâm huyết.