Du lịch tìm về giá trị lịch sử, văn hóa

Tại cố đô Huế, không gian Thư viện TP Huế trở nên lắng đọng với hơn 250 tư liệu quý, từ sách, báo đến tranh ảnh lịch sử, khắc họa rõ nét cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 – chiến dịch làm nên Đại thắng mùa Xuân, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế tham quan tìm hiểu tại Bảo tàng Lịch sử TP Huế

Du khách còn được chiêm ngưỡng những thành tựu nổi bật của sự nghiệp cách mạng Việt Nam qua từng giai đoạn

Bảo tàng Lịch sử TP Huế và các khu di tích trực thuộc cũng trở thành điểm đến đầy ý nghĩa, thu hút đông đảo các đoàn cựu chiến binh, học sinh, sinh viên, đảng viên… như một hành trình tri ân, nhắc nhở về quá khứ vẻ vang và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Rời Huế, điểm hẹn linh thiêng Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đón hàng vạn du khách, trong đó có nhiều bạn trẻ, nhóm gia đình hay cựu chiến binh đến tham dự triển lãm ngoài trời “Hào khí non sông”. Những tư liệu chân thực và sống động không chỉ tái hiện thời khắc oai hùng, mà còn khơi dậy sự xúc động sâu sắc và lòng biết ơn vô hạn với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do.

Triển lãm “Hào khí non sông - 50 năm thống nhất, phát triển và hội nhập” tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) thu hút nhiều cựu chiến binh tham quan

Triển lãm tái hiện lại những khoảnh khắc lịch sử hào hùng của lịch sử dân tộc

Em Nguyễn Văn Hùng (SN 1996, quê ở huyện An Lão, TP Hải Phòng) kể, trong chuyến đi cùng gia đình, em thực sự rất ấn tượng và bồi hồi xúc động khi xem các hình ảnh, tư liệu chân thực tại triển lãm. Qua đó, em và nhiều bạn trẻ càng hiểu rõ hơn về lịch sử, lòng tự hào dân tộc, cũng như mãi mãi ghi nhớ, biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Không khí tại miền Trung còn sôi động và rực rỡ với nhiều hoạt động. Tại Sun World Bà Nà Hills (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), hàng ngàn du khách từ người già đến trẻ nhỏ cùng diện áo cờ đỏ sao vàng, tạo nên khung cảnh rực rỡ, gắn kết.

Du khách check-in với Cầu Vàng rợp sắc cờ đỏ

Du khách từ người già đến trẻ nhỏ cùng diện áo cờ đỏ sao vàng

Thay cho những màn trình diễn châu Âu đặc trưng, các vũ công quốc tế hòa mình trong vũ điệu cách mạng, khiến từng giai điệu trở thành lời tri ân sống động với thế hệ cha anh. Không gian khu buffet “Tự Do” cũng gây ấn tượng mạnh, khi tái hiện hương vị ẩm thực thời bao cấp – giai đoạn khó khăn nhưng đầy tự hào của dân tộc – đan xen với các món Âu - Á hiện đại, mang đến trải nghiệm vừa mới mẻ, vừa hoài niệm.

Các vũ công quốc tế hòa mình trong vũ điệu cách mạng

Nghệ sĩ diện trang phục cờ đỏ sao vàng

Khu tái hiện hương vị ẩm thực thời bao cấp

Tinh thần ấy còn lan tỏa đến Leaf Village & Farm (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang), phiên chợ Ngày Độc lập diễn ra trong không gian rợp sắc cờ hoa. Các tiết mục ca nhạc, chương trình giao lưu với đồng bào Cơ Tu không chỉ làm sống lại không khí ngày hội quê hương, mà còn góp phần gắn kết các thế hệ, gìn giữ những giá trị văn hóa – lịch sử thiêng liêng.

Các gian hàng nông sản được trang trí hưởng ứng ngày lễ thống nhất

XUÂN QUỲNH - DƯƠNG QUANG - VĂN THẮNG