TPHCM: 76 nhà giáo được trao giải thưởng giáo dục nghề nghiệp cấp thành phố

Chiều 17-11, tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải (phường Trung Mỹ Tây, TPHCM), Sở GD-ĐT TPHCM đã tổ chức Lễ bế mạc Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp thành phố năm 2025.

Trước đó, từ ngày 3 đến ngày 10-11, Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp thành phố năm 2025 diễn ra tại 3 hội đồng thi gồm: Trường Cao đẳng Giao thông vận tải, Trường Cao đẳng Nghề TPHCM, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM.

Hội giảng thu hút 151 nhà giáo tại 49 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đăng ký tham gia. Trong đó, có 32 trường cao đẳng , 15 trường trung cấp, 2 trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

Các bài dự thi được trình giảng với nhiều hình thức như: bài giảng lý thuyết, bài giảng thực hành và bài giảng tích hợp.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM trao giấy khen cho các nhà giáo đạt giải nhất. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Kết quả, Sở GD-ĐT TPHCM đã trao 4 giải nhất, 12 giải nhì, 20 giải ba, 40 giải khuyến khích. Ngoài ra, có 69 nhà giáo được trao danh hiệu nhà giáo dạy giỏi.

Đối với giải thưởng tập thể, ban tổ chức đã trao giấy khen cho 9 đơn vị có thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Trường Cao đẳng Nghề TPHCM dẫn đầu với thành tích toàn đoàn là 1 giải nhất, 4 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích.

Từ kết quả của hội thi, Sở GD-ĐT TPHCM thành lập đội tuyển gồm các nhà giáo đạt giải nhất, nhì, ba để tiếp tục được bồi dưỡng, đại diện TPHCM tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc dự kiến tổ chức vào năm 2027.

Phát biểu tại lễ trao giải, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, đây là năm đầu tiên Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp thành phố được tổ chức nhằm giúp các trường nghề có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giúp TPHCM thực hiện mục tiêu hội nhập khu vực và thế giới.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu mong muốn các trường tiếp tục phát huy khả năng chủ động và sáng tạo trong dạy học. Ảnh: HOÀNG HÙNG

"Sau sắp xếp địa giới hành chính, hệ thống trường nghề của TPHCM có quy mô rất lớn. Để nâng cao chất lượng đào tạo, các trường cần được tạo nhiều điều kiện để học tập, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó đồng bộ về phương pháp, điều kiện dạy học. Ngành giáo dục và đào tạo luôn khuyến khích các trường chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy", Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM bày tỏ.

Tới đây, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ xây dựng kho học liệu dùng chung cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông qua các bài giảng xuất sắc nhất tại hội thi. Đây là một trong những cơ sở dữ liệu giúp các trường cập nhật, đổi mới phương pháp, qua đó nâng cao chất lượng dạy học tại đơn vị.

THU TÂM