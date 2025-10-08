Y tế - Sức khỏe

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu bị người nhà bệnh nhân hành hung

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đang phối hợp với Công an phường Tam Thắng (TPHCM) làm rõ vụ việc một người đàn ông có hành vi hành hung nhân viên y tế tại bệnh viện.

Camera ghi lại hành vi người đàn ông dùng tay đánh nhân viên y tế
Theo thông tin ban đầu, vào khuya 7-10, trực điều dưỡng phát hiện một bệnh nhân có dấu hiệu mạch rời rạc, ngưng tim, ngưng thở, nên lập tức báo cáo bác sĩ trực để tiến hành hồi sức tim phổi. Đồng thời, bác sĩ trực đã cho mời thân nhân vào để thông báo về tình trạng của người bệnh.

Khoảng 21 giờ 36 phút, một người đàn ông, được xác định là thân nhân của bệnh nhân có mặt. Người này liên tục gọi điện thoại, sau đó không rõ nguyên nhân gì, đã dùng tay đánh vào mặt và đầu một nữ nhân viên y tế đang đứng gần đó.

Khi bảo vệ bệnh viện và Công an phường Tam Thắng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc, người đàn ông có hành vi chống đối, bị buộc đưa ra ngoài.

Được biết, người thân của người đàn ông nói trên không qua khỏi. Cơ quan chức năng vì thế tạm thời chưa xử lý vụ việc.

