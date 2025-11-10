Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ đi vào hoạt động

Sáng 10-11, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 (xã Cần Giờ, TPHCM) chính thức đi vào hoạt động, thêm một bước phát triển trong chiến lược mở rộng mạng lưới y tế chuyên sâu đến các khu vực ngoại thành.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 được hình thành theo mô hình liên kết chuyên môn giữa Bệnh viện Từ Dũ - bệnh viện đầu ngành sản phụ khoa của thành phố với các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa hạng 1 của thành phố như: Bệnh viện Phục hồi chức năng và Bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Tai mũi họng, Bệnh viện Răng hàm mặt, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Da liễu, cùng sự phối hợp của Trung tâm Cấp cứu 115.

Bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 có quy mô 300 giường, trong đó có Khoa Cấp cứu - Hồi sức, Khoa Khám bệnh với đầy đủ các chuyên khoa, Khoa sản – phụ khoa, Khoa Nhi, Khoa Nội tổng quát - Lọc thận, Khoa Ngoại và các khoa cận lâm sàng.

Đội ngũ bác sĩ làm việc tại cơ sở 2 đến từ Bệnh viện Từ Dũ và các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của thành phố, đảm bảo chất lượng điều trị tương đương tuyến thành phố.

Nhân viên Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 chăm sóc sức khỏe cho thai phụ

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 đi vào hoạt động sẽ đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân vùng xa – giúp giảm tình trạng chuyển tuyến, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho thai phụ, trẻ em và người bệnh ở xã Cần Giờ và khu vực lân cận; giúp tăng cường năng lực cấp cứu – điều trị tại chỗ, nhất là các ca sản khoa nguy cơ cao, cấp cứu sơ sinh và tai nạn thường gặp.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại xã Cần Giờ, TPHCM

Đồng thời phát triển y tế cơ sở vững mạnh, gắn kết giữa tuyến thành phố và tuyến phường, xã trong cùng một mạng lưới chăm sóc sức khỏe liên tục.

THÀNH SƠN