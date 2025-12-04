TPHCM: Ca mắc tay chân miệng tăng mạnh, nguy cơ bùng phát dịch do EV71

Ngày 4-12, Sở Y tế TPHCM cho biết số ca mắc tay chân miệng (TCM) trên địa bàn đang tăng cao, đặc biệt ghi nhận sự xuất hiện trở lại của tác nhân EV71 – chủng virus có thể gây biến chứng nặng, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch.

Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhi mắc tay chân miệng

Trong tuần 47 (từ ngày 17 đến 23-11), toàn thành phố ghi nhận 1.547 ca mắc TCM, tăng 15% so với trung bình 4 tuần trước đó. Tính từ đầu năm đến nay, TPHCM đã có 32.637 ca, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2024. Từ tuần 37 (ngày 30-6 đến 6-7) đến nay, số ca liên tục tăng, phù hợp với quy luật mùa dịch. Hiện chưa ghi nhận ca tử vong, nhưng có 65 ca bệnh ở mức độ nặng (từ độ 2B trở lên).

Đáng chú ý, từ tuần 42 (từ ngày 13-10 đến 19-10), trung bình mỗi tuần có 3 ca nặng, cao hơn giai đoạn đầu năm. Các bệnh viện trên địa bàn tiếp nhận 640 ca chuyển đến từ các tỉnh, trong đó có 8 ca nặng – chiếm 70% tổng số ca nặng đang điều trị.

Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, trong tháng 11 đã xét nghiệm 18 ca TCM nặng thì có tới 10 ca dương tính với EV71 (chiếm 56%). Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cũng xác nhận, chủng EV71 chỉ bắt đầu được phát hiện từ đầu tháng 11 – trùng thời điểm số ca bệnh và ca nặng gia tăng.

Theo Sở Y tế TPHCM, EV71 không phải là tác nhân mới, nhưng có khả năng gây biến chứng thần kinh, hô hấp, tuần hoàn và diễn tiến nặng rất nhanh. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm trong 7–10 ngày đầu, trẻ có thể điều trị kịp thời. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh cần theo dõi sát các dấu hiệu cảnh báo.

Trước tình hình ca bệnh tăng cao, Sở Y tế đã yêu cầu ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ với các trường học, nhà trẻ, mẫu giáo tăng cường giám sát, đảm bảo vệ sinh, bố trí đầy đủ xà phòng và dung dịch sát khuẩn tay; yêu cầu trẻ mắc bệnh nghỉ học để tránh lây lan.

HCDC cùng các trung tâm y tế khu vực, trạm y tế xã, phường được chỉ đạo siết chặt giám sát ổ dịch, cập nhật liên tục tình hình, tổ chức tập huấn chuyên sâu và ban hành hướng dẫn xử lý thống nhất trên toàn địa bàn. Các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận, điều trị ca nặng và kích hoạt hội chẩn nhanh nếu có ca diễn tiến nặng.

5 hành động quan trọng để phòng bệnh tay chân miệng - Rửa tay bằng xà phòng nhiều lần trong ngày. - Vệ sinh – khử khuẩn đồ chơi, sàn nhà, vật dụng. - Theo dõi trẻ liên tục 7–10 ngày nếu mắc bệnh. - Trẻ mắc bệnh TCM phải nghỉ học để tránh lây. - Đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi có dấu hiệu cảnh báo: Giật mình, run chi, sốt cao không hạ, nôn ói nhiều, thở nhanh, lừ đừ

THÀNH AN