Nguy cơ bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm

Thời điểm giao mùa cuối năm, thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao, mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho hàng loạt bệnh truyền nhiễm như cúm mùa, sốt xuất huyết (SXH), tay chân miệng (TCM), viêm não mô cầu… gia tăng. Nhiều bệnh viện ghi nhận số ca nhập viện tăng nhanh, gây áp lực lớn lên hệ thống y tế và tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người dân chủ quan phòng ngừa.

Dịch TCM “bủa vây” trẻ nhỏ

Những ngày qua, tất cả giường bệnh tại Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) đều kín bệnh nhi điều trị nội trú. Nhiều phụ huynh tất bật chăm con, ánh mắt phấp phỏng lo âu khi bác sĩ đến thăm khám, đọc y lệnh, điều chỉnh phác đồ điều trị.

Chị N.N.Ng. (29 tuổi, ngụ phường Bình Tiên, TPHCM) cho biết, cách đây 5 ngày, con trai hơn 18 tháng tuổi của chị bắt đầu sốt cao liên tục, gần 39-400C. Nghĩ con chỉ bị cảm cúm thông thường nên chị cho bé uống thuốc hạ sốt. Đến ngày thứ tư thì người bé nổi những đốm đỏ nhỏ rải rác như vết muỗi hay kiến cắn, bỏ ăn, quấy khóc. Khi đó chị Ng. mới đưa con vào bệnh viện thăm khám. Tại đây, bé được chẩn đoán mắc TCM, bác sĩ chỉ định phải nhập viện để theo dõi sát vì có nguy cơ diễn tiến nặng.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) thăm khám cho bệnh nhi mắc tay chân miệng

PGS-TS-BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Trưởng Khoa Hồi sức nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), cho biết, 10 ngày qua, số ca mắc TCM tăng nhanh ở cả nội trú và ngoại trú. Trước đây, mỗi tuần khoa chỉ tiếp nhận dưới 20 ca, nhưng tuần qua số ca tiếp nhận tăng lên 40-50 ca, nhiều ca nguy kịch. Một số trường hợp nặng phải chuyển xuống Khoa Hồi sức nhiễm, thậm chí có trẻ phải thở máy.

“Trong nửa đầu tháng 11, khoa tiếp nhận 7 ca TCM độ nặng, trong đó 5 ca do virus EV71 (tác nhân gây bệnh TCM nặng ở trẻ nhỏ). Phần lớn các ca nặng có độ tuổi từ 12 tháng đến 2 tuổi, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời thì có thể để lại di chứng thần kinh nặng, thậm chí tử vong”, PGS-TS-BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên thông tin.

Theo ThS-BS Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, hiện đang là thời điểm dịch TCM tăng mạnh. Trong tuần qua, thành phố ghi nhận 1.542 trường hợp mắc TCM, tăng 30,2% so với trung bình 4 tuần trước đó. Tổng số ca tích lũy từ đầu năm đến nay là hơn 31.000 ca. Nhiều cơ sở y tế trên địa bàn thành phố cũng ghi nhận nhiều trường hợp mắc TCM độ 2 trở lên. Đáng lo ngại, đối tượng mắc bệnh là trẻ nhũ nhi và trẻ có bệnh nền gia tăng. Đây là nhóm nguy cơ cao, dễ có biến chứng nếu không được điều trị kịp thời.

Đối với dịch SXH, ThS-BS Lê Hồng Nga thông tin, trong tuần qua ghi nhận 2.105 ca mắc. Tổng số ca SXH tích lũy từ đầu năm đến nay là gần 55.000 ca.

Đề phòng viêm não mô cầu

Bên cạnh SXH, TCM, bệnh viêm não mô cầu cũng đang có xu hướng gia tăng. Bệnh do vi khuẩn não mô cầu lây qua đường hô hấp, chủ yếu qua giọt bắn khi nói chuyện, ho hoặc hắt hơi. Người mang vi khuẩn ở vùng hầu họng, dù không có triệu chứng vẫn có thể lây cho người khác khi tiếp xúc gần hoặc sống trong môi trường đông người.

Theo TS-BS Hồ Đặng Trung Nghĩa, Trưởng Khoa Nhiễm Việt - Anh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, hiện khu vực phía Nam đã ghi nhận 27 ca viêm màng não do não mô cầu, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Số ca mắc năm nay tăng rõ rệt, nhiều người bệnh nhập viện trong tình trạng nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não mủ nặng, thậm chí sốc nhiễm khuẩn.

TS-BS Hồ Đặng Trung Nghĩa khuyến cáo, bệnh có diễn tiến rất nhanh, có thể gây tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề về thần kinh, thính lực, vận động. Có trường hợp người bệnh chỉ sốt nhẹ vào chiều hôm trước, nhưng sáng hôm sau đã sốc sâu, xuất huyết da, dù được hồi sức tích cực nhưng bệnh vẫn diễn tiến nhanh, vượt khả năng cứu chữa.

Không chỉ người lớn, trẻ em cũng bị ảnh hưởng nặng bởi viêm não mô cầu. BS-CK2 Nguyễn Đình Qui, Trưởng Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), cho biết, từ đầu năm đến nay bệnh viện đã tiếp nhận 3 ca trẻ mắc viêm não mô cầu, đa phần chuyển đến trong tình trạng nặng, có ca nhiễm khuẩn huyết, có ca viêm màng não cấp, dù bệnh nhi được cứu sống nhưng vẫn đối mặt nguy cơ di chứng lâu dài.

Theo BS-CK2 Nguyễn Đình Qui, dấu hiệu cảnh báo nhiễm viêm não mô cầu ở người lớn là sốt cao đột ngột, nhức đầu, nôn ói, ban xuất huyết trên da, cứng cổ, rối loạn tri giác; dấu hiệu ở trẻ nhỏ là quấy khóc, bỏ bú, li bì, co giật. “Nhiều phụ huynh nhầm lẫn các triệu chứng ban đầu với sốt siêu vi hoặc SXH và giữ con ở nhà, dẫn đến tình trạng bệnh chuyển nặng chỉ sau vài giờ. Trong giai đoạn nhiều bệnh truyền nhiễm cùng lưu hành, mọi trường hợp trẻ sốt cao kèm phát ban cần được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám kịp thời”, BS-CK2 Nguyễn Đình Qui chia sẻ.

BS-CK2 Nguyễn Đình Qui nhấn mạnh, việc nhận biết sớm và đưa đến bệnh viện ngay khi người bệnh có dấu hiệu sốt cao, phát ban xuất huyết là yếu tố quyết định khả năng sống còn trong điều trị viêm não mô cầu. Hiện bệnh đã có vaccine phòng ngừa, trẻ nhỏ, thanh thiếu niên và người sống trong môi trường tập thể cần tiêm ngừa đầy đủ để bảo vệ sức khỏe và hạn chế nguy cơ lây lan.

