TPHCM cần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Ngày 15-6, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 304/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vào ngày 13-6 vừa qua.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM ngày 13-6. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo thông báo, Thủ tướng đề nghị TPHCM trong thời gian tới cần quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, cụ thể hóa thành các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới...

Trình dự án Luật Đô thị đặc biệt tại kỳ họp Quốc hội không thường lệ sắp tới

Trong đó, thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm được giao như xử lý triệt để tài sản công là nhà, đất dôi dư, không sử dụng trong quý 2; hoàn thành việc cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ, hoàn thành trong quý 2; thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026 và phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5%...

Theo Thủ tướng, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả nước phụ thuộc rất lớn vào các cực tăng trưởng, trong đó, TPHCM có vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, thành phố phải đổi mới nhận thức, tư duy và phương thức làm việc, kiên định, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra. Thủ tướng lưu ý thành phố cần rà soát kỹ lưỡng, cập nhật kịch bản tăng trưởng cho phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tiễn; nhận diện rõ dư địa từng ngành, lĩnh vực, nhất là chế biến chế tạo, dược phẩm, logistics, tài chính ngân hàng...; tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nguyên vật liệu.

Thủ tướng nêu rõ, TPHCM tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả hơn nữa giải ngân đầu tư công, giao trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan để phấn đấu đạt 100% kế hoạch được giao; xử lý nghiêm trường hợp chậm trễ do nguyên nhân chủ quan; thực hiện điều chuyển vốn linh hoạt giữa các dự án theo quy định. Cùng với đó, thành phố khai thác hiệu quả các chính sách đặc thù, cụ thể hóa thành chương trình, dự án, nguồn lực, định lượng được kết quả đầu ra; khẩn trương phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt, trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ (cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8).

Song song đó, TPHCM cần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm (Vành đai 3, nút An Phú, nút Mỹ Thủy, Quốc lộ 50...); khởi công trong 6 tháng cuối năm các công trình lớn (như Metro số 2 Bến Thành - Thủ Thiêm, cầu vượt biển Cần Giờ - Bà Rịa Vũng Tàu, cảng Cái Mép Hạ, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, cầu Thủ Thiêm 4, đường Bình Tiên...).

Thủ tướng cũng đề nghị thành phố cần phát huy mạnh mẽ vị thế, vai trò là địa phương đứng đầu cả nước về thương mại, dịch vụ, trong đó tập trung ưu tiên đầu tư, phát triển logistics gắn với hệ thống cảng biển và siêu cảng trung chuyển quốc tế (như Cần Giờ, Cái Mép - Thị Vải...)…; xây dựng và vận hành hiệu quả Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM; thu hút các tổ chức tài chính, các nhà đầu tư quốc tế tham gia.

Tập trung phát triển nhà ở cho thuê tại các khu vực đô thị

Thủ tướng cũng đề nghị thành phố phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch tổng thể thành phố. Quy hoạch cần gắn với tầm nhìn dài hạn, mang tầm quốc tế; lưu ý về khai thác không gian ngầm; quy hoạch các khu, cụm công nghiệp; hạn chế phát triển nhà ở riêng lẻ thấp tầng, tập trung phát triển nhà ở cao tầng, nhà ở cho thuê tại các khu vực đô thị; phát triển các không gian công cộng, không gian xanh, vùng đệm giữa các khu vực đô thị.

Thủ tướng cũng đề nghị TPHCM quán triệt và triển khai đồng bộ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhà ở cho thuê; phải coi đây là ưu tiên chiến lược trong phát triển nhà ở; chuyển đổi mạnh mẽ tư duy, từ chú trọng hỗ trợ sở hữu nhà ở sang bảo đảm quyền có chỗ ở cho mọi người dân theo quy định của Hiến pháp; người dân chưa có đủ điều kiện để sở hữu nhà riêng phải tiếp cận được quỹ nhà ở cho thuê với giá hợp lý; phấn đấu khởi công ít nhất 1 dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn trong quý 3; khẩn trương kiện toàn hoặc thành lập quỹ nhà ở địa phương, bố trí nguồn lực vận hành ngay trong tháng 6.

Bên cạnh đó, thành phố cần bảo đảm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả; thực hiện tổng rà soát đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ công chức cấp xã để có căn cứ đánh giá, bố trí, sắp xếp phù hợp; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở dôi dư.

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LÂM NGUYÊN