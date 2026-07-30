Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi: Không nên miễn đấu thầu tuyệt đối với dự án nhà cho thuê

Ngày 30-7, Cục Pháp luật Dân sự - Kinh tế (Bộ Tư pháp), Sở Tư pháp TPHCM và Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phối hợp tổ chức hội nghị “Chính sách mới về nhà ở - Kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh”.

Quang cảnh Hội nghị “Chính sách mới về nhà ở - Kiến tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh”. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Hoàng Thanh, Phó Cục trưởng Cục Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ tư pháp, cho biết Luật Nhà ở đang được xem xét sửa đổi toàn diện theo hướng xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, an toàn, giảm chi phí tuân thủ, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực tiễn.

Dự thảo cũng hướng tới phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, trong đó có chính sách thúc đẩy nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá phù hợp; hoàn thiện quy định về sở hữu, giao dịch và chính sách tài chính hỗ trợ đầu tư phát triển nhà ở.

Bà Lê Thị Hoàng Thanh, Phó Cục trưởng Cục Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH HIỀN

Góp ý tại hội nghị, ThS Nguyễn Tấn Hoàng Hải, giảng viên Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật TPHCM, cho biết dự thảo lần đầu dành một chương riêng cho nhà ở cho thuê, xác định đây là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Tuy nhiên, dự thảo quy định dự án nhà ở cho thuê sử dụng vốn ngoài nhà nước, dù sử dụng đất do Nhà nước giao hoặc cho thuê, đều không phải đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư. Theo ông Hải, quy định này có thể làm giảm tính cạnh tranh, minh bạch và hạn chế cơ hội tham gia của các nhà đầu tư khác.

Ông kiến nghị không duy trì cơ chế miễn đấu thầu tuyệt đối, mà áp dụng nguyên tắc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với Điều 126 Luật Đất đai năm 2024.

Các chuyên gia góp ý tại hội nghị. Ảnh: THANH HIỀN

Đối với nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, TS, luật sư Nguyễn Thị Thu Hiền, luật sư thành viên Công ty Luật TNHH ASL, đề nghị tiếp tục làm rõ bản chất pháp lý của loại hình này để lựa chọn cơ chế điều chỉnh phù hợp.

Bà Hiền cũng kiến nghị nghiên cứu phát triển nhà ở công nhân theo mô hình khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ, bảo đảm sự thống nhất giữa pháp luật về nhà ở, đất đai, khu công nghiệp và quy hoạch đô thị.

THANH HIỀN