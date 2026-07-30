Chậm thực hiện ESG, doanh nghiệp có thể mất đơn hàng

Các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG) ngày càng trở thành yêu cầu quan trọng trong thương mại toàn cầu. Doanh nghiệp cần xem ESG là động lực nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Ngày 30-7, tại phường Phú Mỹ (TPHCM), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh Khu vực TPHCM tổ chức hội nghị “ESG - Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững cho doanh nghiệp”, với sự tham dự của các chuyên gia, doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và tổ chức hỗ trợ trong nước, quốc tế.

Các đại biểu, chuyên gia tham dự tọa đàm. Ảnh: QUANG VŨ

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Xuân Bích Thoại, Phó Giám đốc VCCI - Chi nhánh Khu vực TPHCM, cho biết trước tác động của biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và các tiêu chuẩn thương mại ngày càng khắt khe, ESG không còn là xu hướng mang tính lựa chọn mà đã trở thành tiêu chuẩn quan trọng trong sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: QUANG VŨ

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, áp dụng ESG không chỉ giúp đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu và chuỗi cung ứng toàn cầu mà còn nâng cao năng lực quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn lực, giảm rủi ro, xây dựng thương hiệu và tạo nền tảng phát triển lâu dài.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm trong khuôn khổ hội nghị. Ảnh: QUANG VŨ

VCCI cho biết sẽ tiếp tục kết nối doanh nghiệp với cơ quan quản lý, tổ chức tài chính và các đối tác; đồng thời đẩy mạnh đào tạo, tư vấn, hỗ trợ chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp trong khuôn khổ hội nghị. Ảnh: QUANG VŨ

Tại hội nghị, các chuyên gia trao đổi về xu hướng ESG trong hội nhập quốc tế; quy định về phát triển bền vững, phát thải carbon, trách nhiệm chuỗi cung ứng; giải pháp nâng cao năng lực quản trị và tiếp cận nguồn tài chính xanh.

Các ý kiến nhận định, doanh nghiệp có thể không mất đơn hàng vì chất lượng sản phẩm mà do chưa đáp ứng các tiêu chuẩn mới về phát triển bền vững và minh bạch chuỗi cung ứng. Vì vậy, việc sớm xây dựng lộ trình thực hiện ESG sẽ quyết định khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

QUANG VŨ