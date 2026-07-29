Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa TPHCM và vùng Catalonia, Tây Ban Nha

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà; Giám đốc ITPC Phạm Quang Nhật; Chủ tịch Chính quyền vùng Catalonia Salvador Illa i Roca; Đại sứ Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam Carmen Cano de Lasala; cùng đại diện cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp hai bên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định, sự hiện diện của lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp Catalonia thể hiện quyết tâm đưa quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Tây Ban Nha nói chung, giữa TPHCM và vùng Catalonia nói riêng lên tầm cao mới.

Các đại biểu dự hội nghị

TPHCM và vùng Catalonia có nhiều điểm tương đồng, cùng là đầu tàu kinh tế, trung tâm công nghiệp, logistics và đổi mới sáng tạo của mỗi quốc gia. Dù TPHCM và thành phố Barcelona đã ký Bản ghi nhớ hợp tác từ năm 2009, việc triển khai các nội dung cụ thể còn hạn chế. Vì vậy, chuyến thăm của Chủ tịch Chính quyền vùng Catalonia và hội nghị lần này là dịp để hai bên khởi động lại quan hệ, cập nhật các lĩnh vực hợp tác phù hợp với nhu cầu phát triển mới, hướng tới các dự án, chương trình hợp tác thiết thực.

Với hai phiên chuyên đề “Hợp tác phát triển công nghệ chiến lược và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo” và “Logistics thông minh, kết nối chuỗi cung ứng và hạ tầng thương mại toàn cầu”, hội nghị là cơ hội để doanh nghiệp 2 bên cập nhật về môi trường đầu tư, khám phá cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo, logistics, cảng biển thông minh, năng lượng xanh và công nghiệp tiên tiến.

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XUÂN HẠNH