Công bố bộ tiêu chuẩn xanh giúp doanh nghiệp gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu

Ngày 29-7, Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI) công bố Bộ Tiêu chuẩn Báo cáo phát triển bền vững GRI phù hợp cho doanh nghiệp Việt Nam, mở thêm “tấm hộ chiếu” để doanh nghiệp Việt, đáp ứng các quy định xanh, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Công Minh Bảo, Giám đốc Quốc gia GRI tại Việt Nam, cho biết doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, phần lớn nhóm doanh nghiệp này vẫn gặp nhiều hạn chế về nguồn lực tài chính, nhân sự và năng lực quản trị nên chưa đủ điều kiện để xây dựng, công bố báo cáo phát triển bền vững theo các chuẩn mực quốc tế. Việc thực hiện báo cáo phát triển bền vững hiện vẫn tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp quy mô lớn.

Ông Werner Bardill, Tổng Lãnh sự Thụy Sĩ tại TPHCM phát biểu tại sự kiện. Ảnh: MINH XUÂN

Theo Bộ Công thương, tính đến ngày 15-7, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 290,5 tỷ USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đà tăng trưởng xuất khẩu, các thị trường lớn như Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và nhiều tập đoàn đa quốc gia đang gia tăng yêu cầu về ESG, truy xuất nguồn gốc và minh bạch dữ liệu phát thải. Việc Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI) công bố Bộ Tiêu chuẩn Báo cáo phát triển bền vững được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp Việt, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuẩn hóa dữ liệu, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cũng theo ông Trần Công Minh Bảo, GRI cho biết bộ tiêu chuẩn được thiết kế theo hướng linh hoạt, cho phép doanh nghiệp lựa chọn các vấn đề trọng yếu theo lĩnh vực hoạt động. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể bắt đầu từ những nội dung cơ bản như tiêu thụ năng lượng, phát thải khí nhà kính... trước khi đi vào các nội dung chuyên sâu.

Đại diện các đơn vị ký kết hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp Việt thực hiện báo cáo phát triển bền vững. Ảnh: MINH XUÂN

Phát biểu tại sự kiện, ông Werner Bardill, Tổng Lãnh sự Thụy Sĩ tại TPHCM, nhận định báo cáo phát triển bền vững đã trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Các tập đoàn và nhà mua hàng toàn cầu hiện không chỉ đánh giá sản phẩm mà còn xem xét toàn bộ quá trình sản xuất, từ điều kiện lao động, tác động môi trường đến quản trị doanh nghiệp. Việc áp dụng Bộ Tiêu chuẩn GRI sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao tính minh bạch, mở rộng cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và tiếp cận các dòng vốn phát triển bền vững.

MINH XUÂN