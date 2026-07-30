Tổng điều tra kinh tế TPHCM: Chuyển dữ liệu thành quyết sách phát triển

Ngày 30-7, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tại TPHCM, chủ trì hội nghị.

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên địa bàn TPHCM đã hoàn thành sớm với kết quả tốt. Ảnh: MAI HOA

Tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng Thống kê TPHCM, cho rằng dữ liệu thu thập được là một “kho báu số”, cần được khai thác để phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành.

Theo ông Hoàng, TPHCM có 296.759 doanh nghiệp đang hoạt động và có doanh thu, chiếm gần 35% tổng số doanh nghiệp hoạt động của cả nước. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 117.000 doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động hoặc đang đầu tư.

Ông kiến nghị các sở, ngành, nhất là cơ quan thuế và tài chính, phối hợp rà soát những doanh nghiệp chưa rõ địa chỉ hoặc không tìm thấy trong quá trình điều tra, nhằm xác định chính xác số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: M.HOA

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lộc Hà ghi nhận nỗ lực của hơn 10.000 điều tra viên, giám sát viên; đồng thời nhấn mạnh giá trị lớn nhất của cuộc tổng điều tra không nằm ở số lượng phiếu đã hoàn thành mà ở khả năng khai thác, phân tích và chuyển hóa dữ liệu thành quyết sách phát triển.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành lấy dữ liệu thống kê làm cơ sở dự báo xu hướng, đánh giá hiệu quả chính sách và tham mưu giải pháp phát triển kinh tế sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản trị đô thị hiện đại.

Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: M.HOA

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được nhận bằng khen, giấy khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch UBND TPHCM.

Những con số đáng chú ý Theo kết quả tổng điều tra, TPHCM chiếm 2% diện tích, 13,4% dân số cả nước; đóng góp 23,11% GDP và khoảng 32,7% thu ngân sách quốc gia. Đến cuối năm 2025, thành phố có 964.490 cơ sở kinh tế, sự nghiệp, tôn giáo, với hơn 5,8 triệu lao động. Khu vực doanh nghiệp sử dụng 4,66 triệu lao động, chiếm 80,1%; khu vực FDI chỉ chiếm 1,5% số cơ sở nhưng sử dụng 27,7% lao động. Ngành dịch vụ chiếm 75,4% số doanh nghiệp và 95,5% số cơ sở cá thể. Tổng nguồn vốn của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 17.420 nghìn tỷ đồng, tăng 35,5% so với kỳ điều tra năm 2020.

MAI HOA